Kako će Suzana ovde nastaviti sama? Sašin i njen dom sada je mesto gde tuga stanuje

Saša Popović 1. marta izgubio je najvažniju životnu bitku i preminuo u 71. godini nakon kraće i teške bolesti na onkološkom institutu u predgrađu Pariza.

Uz njega su do poslednjeg trenutka bili njegovi najmiliji koji su se danas vratili u Beograd privatnim avionom i pravo otišli u dom Saše Popovića i Suzane Jovanović na Bežanijskoj kosi. Antonio Ahel/ATAImages

Prijatelji i kolege do poslednjeg trenutka nadali su se čudu, čak je i čelniku "Granda" krajem prethodne i početkom ove godine stanje se poboljšalo, no, to je samo bio početak kraja.

Poslednjih nedelja Popoviću je bilo veoma loše, te je hitno prebačen na kliniku u Parizu gde se lečio devet meseci unazad, ali spasa mu nije bilo.

Supruga, ćerka Aleksandra i Suzanin sin Danijel, nisu se odvajali od Saše koji je dane provodio pretežno u kući prilagođenoj njegovim tadašnjim potrebama.

Inače luksuzni stambeni objekat Saša i Suzana brižljivo čuvaju od očiju javnosti, a samo jednom prilikom pevačica je otkila koliko je važno imati svoju oazu mira.

– Ovo je moja oaza mira, gde punim baterije. Srećna sam kada sam svoja na svome.

Ovo je kuća u kojoj žive ljudi, tu se kuva, pere, pegla, čisti, dokaz da to mesto pripada jednoj porodici – otkrila je Suzana za u emisiji „Premijera vikend specijal”, sedeći za trpezarijskim stolom prekrivenim stolnjakom koji otkriva da u ovoj luksuznoj nekretnini zaista živi porodica i nikako nije usputna stanica ukućana. Premijera vikend specijal printscreen

Prilaz kući podseća na holivudske vile.

Tu su zastakljena ulazna vrata i beli stubovi, prva asocijacija na luksuz. Međutim, kada kročite u dom Suzane Jovanović i Saše Popovića, ubrzo će vam biti jasno da prednost ipak imaju komfor i udobnost.

- Uvek sam volela porodični život. Nisam patila za velikom karijerom, megalomanskim koncertima i mesecima provednim na turnejama.

Mir, porodica i dom meni su nešto najvažnije na svetu - ističe pevačica, a to može da potvrdi i svaki kutak njene lepe kuće.

Premijera vikend specijal printscreen

Osim udobnosti koja je Saši bila preko potrebna i ishrana u kući je prilagođena bila zdravstvenom stanju Popovića.

Aleksandra i Danijel odavno ne žive sa Suzanom i Sašom, što je i on potvrdio jednom prilikom.

‒ Suzana je u kući sa mnom. Ćerki i sinu kupili smo stanove, lokale i garažna mesta i obezbedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu.

Pošto sam penzioner, da me neko obilazi pod stare dane, a i mi da budemo blizu njih, daće Bog i unuci da dođu.

Opremili smo im stanove, to im je najlepši novogodišnji poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila Suzanina i moja želja - rekao je Saša. Petar Đorđević