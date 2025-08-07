Džemper Saše Popovića Suzana čuva kao svetinju

Suzana Jovanović, pet meseci posle smrti voljenog supruga Saše Popovića, u emotivnoj ispovesti otkrila je kako su protekli Saletovi poslednji dani, ali i kako izgleda njen život danas. youtube printscreen

U velikom intervjuu koju je dala ekskluzivno za novi broj tabloida SCANDAL! prisetila se najlepših dana njihove ljubavi, progovorila je o njegovoj bolesti, a istovremeno se osvrnula i na medijske izjave pojedinih pevača posle Sašine smrti.

Takođe, progovorila je i o onome što mnoge zanima, a to je odnos sa Lepom Brenom, za koje mnogi smatraju da je odavno narušen.

Suzana Jovanović iskreno je priznala da joj životni saputnik beskrajno nedostaje, pa i da ima dana kada joj se čini da čuje njegov glas.

- Ne smem nikome da pričam, neko će da kaže da nisam normalna. Sedim tako u kuhinji i gledam one moje turske serije na Pinku, koje volim najviše. To me nekako smiruje, rastereti me da ne razmišljam ni o čemu što se dešava oko nas. I, onda čujem: Sule ... - kazala je, pa dodala:

- Aleksandra me ne zove tako, ona me zove mama. Danijel nije tu, Tijana nije tu. A čujem njegov glas, njegovu boju. Rekoh: nisam valjda luda, čujem jasno i glasno. Da li ima nešto, da li nešto postoji, ja zaista ne znam. Ali, ja sam jasno i glasno čula da me zove Sule. Petar Đorđević

Udovica Saše Popovića otkrila je i jedan krajnje intiman detalj, koji tera suze na oči:

- Ima jedan džemper, iz Pariza, koji je nosio taj poslednji put. Taj džemper je lepo spakovan, stoji na našem krevetu, na njegovom jastuku. Da li mi verujete ... Još uvek miriše na Saleta. Taj džemper stoji tu, spava sa mnom, budim se sa njim.









