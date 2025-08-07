Džemper Saše Popovića Suzana čuva kao svetinju
Suzana Jovanović, pet meseci posle smrti voljenog supruga Saše Popovića, u emotivnoj ispovesti otkrila je kako su protekli Saletovi poslednji dani, ali i kako izgleda njen život danas.
U velikom intervjuu koju je dala ekskluzivno za novi broj tabloida SCANDAL! prisetila se najlepših dana njihove ljubavi, progovorila je o njegovoj bolesti, a istovremeno se osvrnula i na medijske izjave pojedinih pevača posle Sašine smrti.
Takođe, progovorila je i o onome što mnoge zanima, a to je odnos sa Lepom Brenom, za koje mnogi smatraju da je odavno narušen.
Pročitajte Suzana Jovanović u suzama otkrila od čega je zaista preminuo Saša Popović: Počela sam da se tresem...
Suzana Jovanović iskreno je priznala da joj životni saputnik beskrajno nedostaje, pa i da ima dana kada joj se čini da čuje njegov glas.
- Ne smem nikome da pričam, neko će da kaže da nisam normalna. Sedim tako u kuhinji i gledam one moje turske serije na Pinku, koje volim najviše. To me nekako smiruje, rastereti me da ne razmišljam ni o čemu što se dešava oko nas. I, onda čujem: Sule ... - kazala je, pa dodala:
- Aleksandra me ne zove tako, ona me zove mama. Danijel nije tu, Tijana nije tu. A čujem njegov glas, njegovu boju. Rekoh: nisam valjda luda, čujem jasno i glasno. Da li ima nešto, da li nešto postoji, ja zaista ne znam. Ali, ja sam jasno i glasno čula da me zove Sule.
Udovica Saše Popovića otkrila je i jedan krajnje intiman detalj, koji tera suze na oči:
- Ima jedan džemper, iz Pariza, koji je nosio taj poslednji put. Taj džemper je lepo spakovan, stoji na našem krevetu, na njegovom jastuku. Da li mi verujete ... Još uvek miriše na Saleta. Taj džemper stoji tu, spava sa mnom, budim se sa njim.
Slične Vesti
Suzana Jovanović u suzama otkrila od čega je zaista preminuo Saša Popović: Počela sam da se tresem...
Suzana Jovanović prvi put posle Sašine smrti odlučila je da mnogo toga ispriča javnosti
06/08/2025Saznajte više
Suzana Jovanović prima infuzije, pala u krevet... Prodaja kuće na Bežanijskoj kosi sve uznemirila
Suzana Jovanović prima infuzije, stigla je i prehlada
28/03/2025Saznajte više
Prvo oglašavanje Suzane Jovanović nakon Sašine smrti
Prvo oglašavanje Suzane Jovanović nakon Sašine smrti
13/03/2025Saznajte više
Pročitajte još
Prevrnuo se kombi Amadeus benda, svi članovi bili unutra, prve slike na mesta nesreće
Amadeus bend imao saobraćajnu nesreću
07/08/2025Saznajte više
Suzana: Pomisliće neko da nisam normalna, sedela sam u kuhinji i lepo čujem kako me doziva "Sulee", popnem se na sprat i na krevetu vidim...
Džemper Saše Popovića Suzana čuva kao svetinju, sa njim spava, budi se, on još uvek miriše na njenog supruga koji joj neizmerno nedostaje
07/08/2025Saznajte više
Jelena Dokić oduševila vestima! Čestitamo!
Velika nagrada za životnu priču bivše teniserke Jelene Dokić, "Nesalomiva" je pobedila
07/08/2025Saznajte više
Preminula majka Isidore Bjelice, na isti dan kad i ćerka, pet godina kasnije
Preminula majka Isidore Bjelice
06/08/2025Saznajte više
Tijana Prica na Pinku je provela 17 godina, sada otkrila zašto je otišla
Tijana Prica otkrila zašto je otišla sa Pinka
06/08/2025Saznajte više
Najskuplji spot na srpskoj estradi vredi 50.000 evra: Znate li koja pevačica ga je snimila?
Muzička zvezda mlađe generacije koja ozbiljno ulaže u pesme i spotove je Aleksandra Prijović
06/08/2025Saznajte više
Komentari (0)