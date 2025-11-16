Ovde će se uskoro čuti bebin plač: Luksuzni dom Suzane Jovanović njena je oaza mira, uspomene sa Saleta svuda su okolo

Porodični dom Suzane Jovanović, koji je "gradila" sa prerano preminulim suprugom Sašom Popovićem, godinama je na jednoj od najlepših begradskih lokacija za porodičan život - na Bežanijskoj kosi. Iako se posle Saletove smrti pisalo da će Suzana prelepu vili prodati, ona je sve te navode demantovala.

- Za sada ne, ja baš volim našu kuću, baš zato što me podseća sve na Saleta. Zato što kao da osećam njegov duh i dalje tu, kao da je tu, samo što ne mogu da ga zagrlim fizički, ali ga osećam. Zato ne bih nigde odlazila, znam da ni on to ne bi voleo, za našu kuću koju smo toliko živeli da je sredimo, i da ja sad to nekom prodam i da tu dođe neka peta deseta osoba, drugo deca su mi preko puta, u svojim stanovima, samo pređem ulicu - rekla je suzana u intervjuu za SCANDAL!.

Inače luksuzni stambeni objekat Saša i Suzana oduvek su brižljivo čuvali od očiju javnosti, a samo jednom prilikom pevačica je otkila koliko je važno imati svoju oazu mira.

– Ovo je moja oaza mira, gde punim baterije. Srećna sam kada sam svoja na svome. Ovo je kuća u kojoj žive ljudi, tu se kuva, pere, pegla, čisti, dokaz da to mesto pripada jednoj porodici – otkrila je Suzana u emisiji „Premijera vikend specijal”, sedeći za trpezarijskim stolom prekrivenim stolnjakom koji otkriva da u ovoj luksuznoj nekretnini zaista živi porodica i nikako nije usputna stanica ukućana. Premijera vikend specijal printscreen Premijera vikend specijal printscreen

Prilaz kući podseća na holivudske vile. Tu su zastakljena ulazna vrata i beli stubovi, prva asocijacija na luksuz. Premijera vikend specijal printscreen

Međutim, kada kročite u dom Suzane Jovanović i Saše Popovića, ubrzo će vam biti jasno da prednost ipak imaju komfor i udobnost.

Ivan Vučićević

- Uvek sam volela porodični život. Nisam patila za velikom karijerom, megalomanskim koncertima i mesecima provednim na turnejama. Mir, porodica i dom meni su nešto najvažnije na svetu - ističe pevačica, a to može da potvrdi i svaki kutak njene lepe kuće. Story foto Story foto

Suzana je posle Sašine smrti odlučila da ništa ne menja u svom domu, jer želi da je sve podseća na njihovu ljubav i period kada su bili zajedno, srećni u bezbrižni.

- Ima jedan džemper, iz Pariza, koji je nosio taj poslednji put. Taj džemper je lepo spakovan, stoji na našem krevetu, na njegovom jastuku. Da li mi verujete ... Još uvek miriše na Saleta. Taj džemper stoji tu, spava sa mnom, budim se sa njim - rekla je Suzana u svom intervjuu za SCANDAL!.

A kako će uskoro u dom Suzane Jovanović stići i prinova, sreća je jedina reč koje sve to može da opiše.





