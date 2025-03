Aleksandra očevu smrt ne prihvata, u domu Popovića jecaji, kum otkriva: Suzana kuka, reči Saletove ćerke su me raznele

Ćerka Saše Popovića Aleksandra najteže podnosi njegovu smrt. Otkako se juče porodica vratila u Srbiju iz Pariza, gde se direktor Granda lečio i nažalost preminuo, prijatelji i kolege ne prestaju da dolaze u njihov dom na Bežanijskoj kosi. Ivan Vučićević

Porodični prijatelj i kum, Dejan Ćirković Ćira otkrio je da je bio često u kontaktu sa njegovom suprugom Suzanom, te da su se čuli i nakon smrti direktora "Granda".

Ćira je otkrio da je Saša poslednjih dana bio veoma loše, pa tako više nije bio u stanju ni da odgovara na poruke i pozive, a vesti o njegovom zdravstvenom stanju sa familijom i prijateljima delila je njegova Suzana.

- Kada mi se Saša nije javljao, onda tad pišem Suzani, pa mi ona odgovarala. Ali zadnje vreme kad pitam kako je, ona je samo kratke poruke slala: "Loše je, Ćirko" . Samo su takve poruke stizale - priča Ćira za Blic sa knedlom u grlu.

On se nakon Sašine smrti čuo i sa njegovom ćerkom Aleksandrom, koja najteže podnosi gubitak oca.

- Aleksandri najviše treba utehe sad. Napisala mi je neku poruku, neki izraz, da sad ne mogu ni da se setim, to je bio neki izraz da sam ja počeo da ridam, da plačem. Rasturilo me je to. Nju sam zvao kada je umro, pa smo se onda zajedno iskukali. Pitao sam gde joj je mama, rekla je da pakuje stvari i da probam sutra da dobijem Suzanu jer je ubijena skroz.

Ivan Vučićević

Razgovor Sašinog kuma i njegove udovice protekao je veoma emotivno, a kako kaže, od tuge, suza i bola nisu imali snage da progovore.

- Kad sam čuo da je umro mislio sam da Suzana neće moći ni da mi se javi. Međutim, posle smo se čuli i počeli da ridamo, nismo pričali pet minuta, nego smo samo kukali i plakali, nismo mogli da progovorimo. Ona kroz svu bol prolazila dostojanstveno. To treba izdržati, gledati svaki dan - priča neutešan Ćirković za Blic.

Sudbina je htela i da Saša Popović bude sahranjen samo jedan pre pre rođendana svoje ćerke Aleksandre.

Ivan Vučićević