Prohodao je i raste na selu okružen životinjama: Marija Petronijević pokazala jednogodišnjeg sina FOTO

Sin Marije Petornijević prohodao

Pre nekoliko godina glumica Marija Petronijević donela je odluku koja je mnoge iznenadila. Gradsku vrevu zamenila je idiličnim seoskim životom, što često ilustruje živopisnim fotografijama na Instagramu. Na jednoj od njih predstavila nam je sina koji je prošlog oktobra napunio godinu dana, a u međuvremenu je prohodao.

Instagam

- Zasad živi na otvorenom, puzi po dvorištu do beskonačnosti. Postulat koji se trudim da mu usadim, jeste: sine, ceo svet je tvoj i možeš stići i do zvezda ako to budeš dovljno želeo – izjavila je nedavno Marija.

Lepa glumica dugo je krila sa kim je zasnovala porodicu. Tek sredinom prošle godine otkriveno je da je udata za Milinka Isakovića, sa kojim se pojavila na premijeri filma „Komedija na tri sprata“.

Kako mediji navode, Marijin suprug je humanitarac i IT stručnjak iz Loznice.

Boško Karanović