Balerina koju lepota ni u devetoj deceniji ne napušta: Majka Srđana Todorovića je dama koja se retko sreće FOTO

Majka Srđana Todorovića zakoračila je u devetu deceniju

S obzirom na to da retko daje intervjue, o privatnom životu Srđana Žike Todorovića više smo saznali otkad je otvorio profil na Instagramu, nego iz svih dosadašnjih razgovora sa predstavnicima „sedme sile“.

Sin legendarnog glumca Bore Todorovića i balerine Snežane Matić rado objavljuje fotografije iz albuma uspomena, uz koje često doda i neku zanimljivu anegdotu. Nedavno je podelio i jednu novijeg datuma, na kojoj je sa majkom, koja je zakoračila u devetu deceniju.

Majku Srđana Todorovića u Beograd je dovela ljubav

Osim komentara da je prava dama i da odlično izgleda za svoje godine, Žikini pratioci nisu propustili da istaknu da, koliko liči na slavnog oca, toliko ima i majčinih crta. Instagram

‒ Mama i tata upoznali su se u Zagrebu. Bora je kevu sreo kada je bila mlada balerina i tek je počela da igra u „Hrvatskom narodnom kazalištu“. Tu su se oni smuvali i on ju je poveo u Beograd. Ja sam se rodio 1965, a oni su se razveli četiri godine kasnije ‒ otkrio je jednom prilikom Srđan, dodajući da nikad nije imao problem što njegovi roditelji ne žive zajedno.

‒ Često se priča da je to velika trauma za klince koji su deca razvedenih roditelja. Međutim, to zavisi od mnogo faktora. Zavisi i od toga koliko imaš godina. Ako si trogodišnjak, uopšte nisi svestan šta se desilo i počinješ da vodiš dupli život. Ja sam živeo sa mamom, ali kad god je ona odlazila na vežbe i predstavu, bio sam sa Borom. Mogu da kažem da sam imao baš lepo detinjstvo. Svaki poklon, svaki rođendan, svaka Nova godina, sve je bilo duplo. Na more sam išao malo sa kevom, malo sa ćaletom. Uglavnom, naš odnos je bio dobar. Instagram

Bora Todorović se ponovo oženio 1975. godine i sa drugom suprugom, Amerikankom Karolinom ostao je do kraja života. U braku su dobili dve ćerke, Danu i Taru.