Ekskluzivne fotografije sa venčanja Mihajla i Marine, gospođa Šaulić priznaje: Presrećna sam što ću se svakog dana buditi kraj njega

Svadba Mihajla Šaulića događaj godine

Oko četiri stotine zvanica slavilo je zajedno sa generalnim konzulom Srbije u Cirihu Mihajlom Šaulićem i Marinom Velimirović, koji su tog 25. septembra zakoračili u bračni život. Reći ko je bio najveseliji nije moguće, ali sigurno je da su najponosnije bile njegova mama Gordana i sestre Sanela i Ilda. Njih tri su, zajedno sa kumovima i prijateljima, mesecima “pripremale teren”, vodeći računa da nijedan detalj ne bude zaboravljen. Uložena ljubav, energija, ali i zavidno iskustvo u organizovanju porodičnih proslava rezultirali su velikim slavljem o kome će zvanice dugo pričati.

Kada smo nekoliko dana posle svadbe mladence pitali šta im je u danima koji su prethodili venčanju stvaralo najveći stres, Marina nam je otkrila:

‒ Nije bilo nervoze jer su pripreme toliko dugo trajale da smo bili sigurni da će sve ispasti baš kako treba. Najveći problem mi je bio da nađem venčanicu kakvu sam videla u svojoj mašti. Htela sam baš takvu, ali nisam uspevala da je pronađem. Srećom, u nekom trenutku sam se setila da moja dobra drugarica drži salon venčanica „WD". Prva koju sam ugledala kad sam došla kod nje bila je ova u kojoj ste me videli. Ostale nisam ni probala. S drugom haljinom nije bilo nimalo neizvesnosti jer je nju kreirao Igor Todorović, a zna se kako on radi.

Svadba Mihajla Šaulića pamtiće se posebno po prvom plesu

Za većinu gostiju najemotivniji trenutak bio je prvi ples, za koji su mladenci izabrali Šabanovu pesmu „Verujem u ljubav“. Već posle prvih taktova ponosna mama Goca Šaulić počela je da plače. Nešto ranije je izjavila:

‒ Brak je velika količina ljubavi, tolerancije i razumevanja. Ja sam to imala u kući. Život ide dalje sa setom u duši, ali ‒ šta je tu je. Šaban nedostaje svaki dan, danas posebno.

Budući da se Mihajlova i Marinina veza dugo odvijala daleko od očiju javnosti, mnogo toga o njihovoj ljubavi ne znamo, pa ni kako su se upoznali.

‒ Zajednički prijatelj se svojski potrudio da nas upozna. Malo zbog obaveza, malo zbog prethodnih iskustava, a najviše zbog nečeg neobjašnjivog, nas dvoje smo dugo odolevali njegovom predlogu da se sretnemo. Na kraju je, ipak, uspeo da nas dovede “u isto vreme na isto mesto”, i hvala mu što je bio toliko uporan – otkriva Mihajlo.

Zanimalo nas je kada su bili sigurni da su jedno u drugom pronašli ljubav života.

‒ Ne preterujem kad kažem da sam od prvog trenutka imala takav utisak. Naravno, znala sam čime se Mihajlo bavi, ali kad sam upoznala osobu koja stoji iza tog imena, a još više prezimena, shvatila sam da taj čovek ima mnogo kvaliteta. Kad znate iz kakve je porodice potekao, onda vam je jasno da drugačiji nije ni mogao da bude – kaže Marina, koja je ostale Šauliće upoznala posle mesec i po dana veze.

‒ Pred jedno porodično slavlje u njihovoj kući, Mihajlo me je pitao da li bih pošla sa njim. Pomenuo je da bi njegove sestre i majka volele da me upoznaju jer im je o meni mnogo pričao. Lagala bih kad bih vam rekla da se nisam pitala kako će proći upoznavanje, a ispostavilo se da sam sa Gocom, Sanelom i Ildom pričala kao da se znamo godinama. Toliko su me lepo prihvatile i na našu ljubav gledale sa toliko blagonaklonosti, da sam imala utisak kao da je sve sudbinski predodređeno. Sada, kada smo u braku, a spremamo se da postanemo roditelji, još sam sigurnija da je reč o sudbini.

Da će početkom sledeće godine u njihov dom doći devojčica otkrila je Ilda u jednom intervjuu, ali je prećutala kako će se beba zvati, mada je ime već odabrano.

Kada smo Marinu upitali šta je pomislila jutro posle svadbe, kada se probudila kao gospođa Šaulić, odgovorila je:

‒ Prva misao je bila: „Ako bi uvek bilo ovako, za Mihajla bih mogla da se udajem svaki dan, jer je sve bilo savršeno." (smeh) Budući da bi to, ipak, bilo previše, presrećna sam što ću se svakog dana buditi kraj njega.