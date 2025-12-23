Luka Jović proslavio 28. rođendan, torta san svakog fudbalera

Luka Jović proslavio je 28. rođendan, okružen porodicom i bliskim prijateljima.
Kadrove sa slavlja podelila je njegova izabranica Sofija Milošević, sa kojom već godinama uživa u ljubavi, ali i u čarima roditeljstva.
Pročitajte: Dea Đurđević trudna! Evo ko je njen izabranik
Na snimcima i fotografijama sa proslave vidi se da je slavlje proteklo u lepoj atmosferi, ispunjeno smehom, pesmom i dobrom atmosferom.
Posebnu pažnju privkula je nesvakidašnja torta, napravljena u obliku dresa, koja bi se dopala svakom ljubitelju fudbala. Luka je izabrao da njegova bude u bojama fudbalskog kluba AEK iz Atine, za koji trenutno nastupa.
Poznati fudbaler ima potpisan ugovor do iduće godine, pa će njegova porodica do tada živeti u grčkoj prestonici.
Rođendansku proslavu je, ipak, organizovao u Beogradu, a za dobru zabavu bili su zaduženi Rada Manojlović, Anabela i Gagi Đogani.
