Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Lepa Brena iznenadila Draganu Mirković: Posetila je nju i Kseniju u Ebenfurtu FOTO

Lepa Brena iznenadila Draganu Mirković: Posetila je nju i Kseniju u Ebenfurtu FOTO

Autor: | 23/12/2025

0

Lepa Brena i Dragana Mirković godinama su bliske prijateljice

Lepa Brena iznenadila je koleginicu i dugogodišnju prijateljicu Draganu Mirković. Brena je naime, poslovno nekoliko dana provela u Austriji, a vreme je iskoristila da obiđe Draganu i vidi njenu unuku Kseniju.

Privatna arhiva Dragana Mirković

 

Dragana i deca su srdačno ugostili Brenu, dok se Dragana nakon posete koleginice oglasila i na društvenim mrežama.

- Kad meni moja drugarica Brena dođe u goste - napisala je Dragana uz fotografiju pored novogodišnje jelke.

Dragana i Brena provele su vreme u srdačnom, prijateljskom razgovoru, a sigurni smo da će ovako druženje pevačica postati tradicija.

Pročitajte Novogodišnja čarolija za unuku Kseniju - Dvorac Dragane Mirković svake godine okićen kao iz bajke (foto)

Podsetimo, Draganu čeka puno poslovnih obaveza u narednom periodu. Za doček Nove godine nastupa u Sarajevu, a za reprizu u jednom restoranu u Beogradu.

Privatna arhiva Dragana Mirković

 

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Tamara Roksandić Privatna arhiva Dragana Mirković

Slične Vesti

Tagovi: lepa brena Dragana Mirković lepa brena i dragana mirković prijateljstvo

Pročitajte još

Najnovije vesti