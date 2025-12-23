Lepa Brena iznenadila Draganu Mirković: Posetila je nju i Kseniju u Ebenfurtu FOTO

Lepa Brena i Dragana Mirković godinama su bliske prijateljice

Lepa Brena iznenadila je koleginicu i dugogodišnju prijateljicu Draganu Mirković. Brena je naime, poslovno nekoliko dana provela u Austriji, a vreme je iskoristila da obiđe Draganu i vidi njenu unuku Kseniju. Privatna arhiva Dragana Mirković

Dragana i deca su srdačno ugostili Brenu, dok se Dragana nakon posete koleginice oglasila i na društvenim mrežama.

- Kad meni moja drugarica Brena dođe u goste - napisala je Dragana uz fotografiju pored novogodišnje jelke.

Dragana i Brena provele su vreme u srdačnom, prijateljskom razgovoru, a sigurni smo da će ovako druženje pevačica postati tradicija.

Podsetimo, Draganu čeka puno poslovnih obaveza u narednom periodu. Za doček Nove godine nastupa u Sarajevu, a za reprizu u jednom restoranu u Beogradu.

Privatna arhiva Dragana Mirković





