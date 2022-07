Posle 34 godine braka Mile Kitić progovorio o vanbračnom sinu: Išli smo na sud, jurila me je po Nemačkoj

Vanbračni sin Mileta Kitića tema o kojoj se priča

Mile Kitić i Marta Savić zajedno su duže od tri decenije. Venčali su se sada već daleke 1988. godine i uprkos tome što se s vremena na vreme mogu čuti glasine da im je brak u krizi, njihovu porodičnu sreću teško je pomutiti.

Rajko Ristić

Ćerka Elena, koju su dobili pre 24 godine, krenula je maminim i tatinim muzičkim putem, i mnogi joj predviđaju svetlu budućnost na estradnoj sceni.

- Elena izbegava medije, ima neku svoju viziju i ne želi da daje izjave novinarima, ali moraće ako želi da se bavi ovim poslom - otkrio je pevač kako savetuje naslednicu.

Instagram

Inače, privatni život Mileta Kitića često je bio pod budnim okom javnosti i zbog spekulacija da Elena nije njegovo jedino dete. Tvrdnje pojedinih da u Nemačkoj ima vanbračnog sina, demantovao je u intervjuu za Svet.

- To je samo priča. Mene je po Nemačkoj jurila jedna lujka, ja sam rekao da je psihopata i ona me je tužila. Išli smo na sud, platio sam sudske troškove jer ne smeš javno da kažeš da je neko psihopata. Ali, to je stvarno davno bilo. Od vanbračnog sina nema ništa, mogu da govore šta hoće. Da imam sina ja bih ga priznao.

Instagram

Vanbračnog sina nema, ali dvoje dece ipak ima.

- Skoro je izašlo, kao: Šokirana javnost, Mile ima još jednu ćerku. Pa, imam ćerku iz prvog braka, to nije tajna. Ona ima četrdeset i nešto godina. Pišu da živi u Nemačkoj, a ona je u Beogradu.

Prva supruga Mileta Kitića, sa kojom se oženio kada je imao 21 godinu, zove se Bosiljka. Sa njom je dobio ćerku Sanju, koja je ostala da živi sa majkom kada su joj se roditelji razveli 1983. godine.