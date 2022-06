Velika ispovest Stefana Nevistića: Samo dve osobe iz Survivora vidim kao svoje prijatelje

Stefan Nevistić iz Kraljeva pobednik je Survivora za 2022. godinu – epilog je tromesečnog takmičenja u Dominikanskoj Republici, koje je iz večeri u veče gledaoce širom Srbije okupljalo ispred malih ekrana. Iako se pred sam kraj izdvojilo nekoliko favorita, skoro niko nije imao zamerke na konačan izbor. Stefan je zasluženo poneo titulu “jedini preživeli” i osvojio nagradu od 15.000 evra, složni su fanovi.

- Znači mi nagrada, ali su pozitivni komentari možda još bitniji. I sam sam od početka govorio da pobednik treba da bude neko ko je to istinski zaslužio - kaže Nevistić.

Boško Karanović

Jeste li u noći finala, poput skoro cele Srbije, i vi bili ispred televizora?

- Jesam. Okupio sam najbliže i zajedno smo gledali finale. Tata je vešto izbegao stres tako što je otišao na more, a mama je imala traume do samog kraja. Nikome nisam otkrio ko je pobednik. Istini za volju, nisu mnogo ni insistirali na tome, i tu sam video onu najčistiju roditeljsku ljubav. Od trenutka kada sam sleteo bilo im je najvažnije da sam tu, živ i zdrav, mada nisu propustili da napomenu: “Sine, nećeš više biti gladan”. (smeh) Podršku su mi, uz njih, pružali brat, baba i deda, prijatelji.

Šta su vam rekli kad ste odlučili da se prijavite za “Survivor”?

- Mama i baka su bile skeptične: “Važi, baš će tebe da zovu od toliko ljudi”. (smeh) Ostali su odmah rekli: “Ma, ideš!”. Najbolje od svega je to što porodica nije imala predstavu u šta se upuštam, jer niko od njih nije ranije pratio takmičenje. Kad sam ušao u najuži izbor malo su se raspitali, a onda im već nije bilo svejedno što odlazim u “džunglu”. Usledili su komentari “bićeš gladan”, “poješće te zmije i bube”... Rekao sam im: “Neće oni pojesti mene, već ja njih, samo da ih nađem.” Na kraju sam se vratio sa deset kila manje. (smeh)

Promo

Otkud vi u toj priči?

- Prevagnuo je moj avanturistički duh. Obožavam prirodu, kampovanje, spavanje pod vedrim nebom... Moje omiljeno mesto na svetu je planina Tara, gde odlazim kad god imam priliku. Kad sam dobio poziv za Survivor, nisam oklevao ni trenutak. Znao sam da je to prilika koja se ne propušta. Neopisivo je dobar osećaj kada ti život stane u jedan ranac.

Ljudi koji su bili u sličnim situacijama kažu da je to životna škola.

- To je tačno. Za nekoliko dana vam postane jasno da je život predivan u svojoj jednostavnosti. Ustanete ujutru i ne razmišljate koju majicu ćete obući. I ono malo stvari što smo imali prali smo u moru, bez praška i omekšivača. Jeli smo čistu hranu, bez aditiva, i niko se nije osećao na znoj. Živeli smo dan za danom. Niko mi nije nedostajao, što sam svima rekao, mada verujem da je to bio i moj odbrambeni mehanizam, da ne razmišljam da li je kod kuće sve u redu. Svako veče sam odlazio na plažu gde bih se pomolio i zahvalio što sam zdrav, što mi je dobro, što sam ušao u Survivor i dobio priliku da doživim jedno neprocenjivo iskustvo.

Boško Karanović

Kako je pre odlaska u Dominikansku Republiku izgledala vaša svakodnevica?

- Radio sam paralelno dva posla. Desetak godina sam volontirao u Crvenom krstu Srbije pre nego što se ukazala prilika da se zaposlim na programu delovanja u nesrećama. To je sfera u kojoj ću zauvek biti aktivan, na ovaj ili onaj način, jer postoji niz mogućnosti da se doprinese društvu i zajednici. Osim toga, u jednom fitnes centru držim vođene treninge za osobe lepšeg pola. Trenutno mi je glavna preokupacija diplomski ispit na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Razvukao sam studije zbog poslovnih obaveza, ali privodim ih kraju.

Na šta ćete potrošiti 15.000 evra koje ste osvojili?

- Veći deo novca ću uložiti u sređivanje porodične kuće u Kraljevu, a deo ću odvojiti i za kupovinu kamperske opreme. Plan mi je da pokrenem i neke svoje avanturističke priče. Želeo bih da ljude upoznam sa prirodnim lepotama Srbije, ali da u program bude uključena i fizička aktivnost, što mi je struka - zdrava hrana, druženje... Trenutno sam u Beogradu, ali nameravam da se vratim u rodni grad. Bilo mi je puno srce kad sam video da sam u serijalu predstavljen kao Stefan Nevistić (28), iz Kraljeva. Ponosan sam na grad u kojem sam odrastao, na okruženje koje je učinilo da postanem čestit čovek, a pehar koji sam osvojio poklanjam sugrađanima u znak zahvalnosti.

Boško Karanović

Osim spretnosti na poligonima za igru, šta je presudno za pobedu u Survivoru?

- Pobednika jeste odlučio poligon, ali naš život tamo se nije svodio samo na igrice. Pre svega, velika je stvar naći se u okruženju ljudi iz različitih sfera obrazovanja, različitih godina, poslova, čak i vere. Svako od nas imao je drugačiji pogled na sasvim obične stvari, a niko nije bio u prilici da, ako mu se nešto ne svidi, ode u svoju sobu i zatvori vrata. Iako svi živimo u nekim zajednicama, 21. vek čini sve da nas otuđi, da stvori privid da smo sami sebi dovoljni. Shvatili smo da, pre nego što iznesemo sud o nekome, treba koji minut da prošetamo u njegovim cipelama, da pokušamo da razumemo zašto je nešto rekao ili uradio. Treba biti čovek, treba biti iskren. Nismo sami na ovom svetu.

Promo

U kome ste prepoznali prijatelje za ceo život?

- Stevu i Vladu vidim kao svoje prijatelje i u budućnosti, sa svima ostalima mogu da odem na piće. Ni prema jednoj osobi nemam loše emocije, niti ružnu reč. Zajedno smo proživeli suštinske stvari, sreću i tugu, pobede i poraze. To ništa ne može da pokvari. Ako je i bilo neke sitne uvrede, izgovorene u žaru borbe, zbog gladi ili straha, to je već zaboravljeno. Život je lep i ne treba ga komplikovati. Uživajte u malim stvarima, smejte se glasno i od srca, i budite zahvalni na svemu što imate.

Da li ste se privikli na novostečenu popularnost?

- Ljudi me prepoznaju, prilaze da se upoznamo i fotografišemo, ali to mi ne pada teško. Malo mi je sve čudno, ujedno i lepo. Videli ste i sami da sam istinski bio dirnut kada nam je Bojan Perić poslednjeg dana rekao da smo postali uzori najmlađima. Nisam mogao da zadržim suze. Velika je to čast i odgovornost. Ako je tamo neki Stefan bio zanimljiv deci zato što trči i skače, pa su i oni poželeli da isto rade - super, to može samo dobro da im donese. U budućnosti ću težiti tome da što više radim sa mališanima, upućujući ih u značaj fizičke aktivnosti. Neizmerno me je obradovalo i saznanje da su ljudi zajedno gledali Survivor, družili se, iznova zbližavali. Mnogo sam srećan zbog toga.