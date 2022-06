Najbolji od svih: Nevena i Stefan pobednici Survivora 2022

Pobednik Survivora 2022 sa nestrpljenjem se čekao

Stefan Nevistić iz crvenog plemena prvi je pobednik ovogodišnjeg takmičarskog šou programa Survivor. Ovaj rođeni Kraljevčanin je visok 184 cm i nema devojku. Ponosan je na svoj vedar duh i nadao se da će tokom Survivora uspeti da ga zadrži.

- Voleo bih da baš testiram sebe. Ješću bilo kakve trave, skuvaću neku mešavinu, ako bude dozvoljen ribolov, probaću i to i pokušaću maksimalno da se snađem - rekao je Stefan pre početka Survivora, pre tri meseca, u razgovoru za Nova.rs.

Stefan je u duelu, u finalu sezone, pobedio Milicu Dabović i odneo pobedu kao crveni predstavnik Survivora 2022. godine. On radi u Crvenom krstu Srbije kao asistent na programu delovanja u nesrećama.

Kao pobednik Survivora osvojio je petnaest hiljada evra.

Ko je Nevena, prva žena koja je pobedila u Survivoru

Nevena Blanuša je prva žena pobednica Survivora iz našeg regiona. Ona je pobedila svog saigrača Gorana i upisala se u istoriju kao prva žena iz regiona koja je pobedila u uzbudljivom takmičarskom šou programu.

- U Survivoru sam naučila da se svaki san može ostvariti ako ga dovoljno jako želiš i da ništa nije nemoguće - rekla je Nevena, koja je magistar kineziologije, trenerica, asistentkinja u sportskoj prodaji.

U Survivor je ušla naknadno, nije bila tu od samog početka. Umesto 72, bila je u Survivoru "samo" 58 dana.

- Osoba sam koja ima jasno zacrtane ciljeve u životu. Znam biti jako tvrdoglava i uporna u želji da ostvarim zacrtano. Osoba sam čvrstog karaktera, iskrena i dosta smokritična. Moj karakter je ujedno i moj najveći pokretač. Svakog dana me tjera da istražujem, učim i radim na sebi. Veselim se svemu što me čeka. I teškim i lijepim trenutcima. Sve je to dio igre. Prednost bi mi mogao biti naknadni ulazak s više enrgije za natjecanje. Mislim da će mi najveći izazov biti glad, a u tim trenutcima i disanje - rekla je ona o svom učešću u takmičenju koje je uzdrmalo region.

I Nevena je kao pobednica Survivora 2022 osvojila petnaest hiljada evra.