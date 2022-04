Ona završila medicinu, on iz biologije imao jedva trojku: Da nije doktorka Maja Nedeljković bi od ovoga zarađivala milione

Supruga Voje Nedeljkovića, lepa doktorka, koja je nedavno postala specijalista transfuziologije, mlađa je od popularnog voditelja 17 godina. Tokom dve decenije, koliko su već zajedno, Maja nijednom nije iskazala želju da postane deo javnog sveta, već je s mnogo ljubavi radila svoj posao, negovala brak i zajedno sa Vojom vaspitavala sina Đorđa.

Luka Šarac

Suprugu Voje Nedeljkovića retko imamo priliku da vidimo u javnosti, ali se voditelj ne libi da priča o njoj, sinu i njihovoj svakodnevici. Tako je bilo i kada je gostovao u emisiji „Praktična žena“. O supruzi je istakao:

‒ Mi smo dve divergentne stvari. Ona je završila medicinu, ja sam iz biologije jedva imao trojku i to na šmek, ali mi smo suprotnosti koje se privlače.

Međutim, da je supruga Voje Nedeljkovića žena zmaj i da sve konce vešto drži u svojim rukama, priznao je i voditelj lično. On u kuhinju ne zalazi jer, kako kaže, nema talenta.

‒ Hvala Bogu da ima neko u kući ko to radi mnogo bolje nego ja inače bismo bili prinuđeni da budemo na večnoj dijeti. Maja voli da eksperimentiše, ja je uvek pohvalim jer svaki trud treba pohvaliti. Ne mora to da se podrazumeva, da žena to mora da radi, znam i muškarce koji odlično kuvaju ‒ zaključio je Voja kroz osmeh.