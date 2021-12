Voja i Maja Nedeljković ekskluzivno za HELLO! o dve decenije skladnog braka i jednoj “atomskoj” bebi

Voja i Maja Nedeljković otkrivaju kako su pronašli recept za savršen brak i zbog čega se u njihovom slučaju velika razlika u godinama uopšte ne primećuje

Sreli su se slučajno, zavoleli na prvi pogled i odmah znali da su jedno za drugo, a samo tri meseca posle venčanja postali su roditelji. Zvuči kao scenario za neku romantičnu holivudsku dramu, ali ljubavna priča Voje Nedeljkovića i njegove supruge Maje nije stigla iz “fabrike snova”.

Lepa doktorka, koja je nedavno postala specijalista transfuziologije, mlađa je od popularnog voditelja 17 godina. Tokom skoro dve decenije, koliko su već zajedno, nijednom nije iskazala želju da postane deo javnog sveta, već je s mnogo ljubavi radila svoj posao, uživala u braku i zajedno sa Vojom vaspitavala sina Đorđa. Ovo je, moramo da naglasimo, jedna od izuzetno retkih prilika da su se pred objektivom foto-aparata našli zajedno, a ekskluzivno ćete čuti i kako izgleda Vojino “vojevanje” u porodičnom domu.

Da li potenciranje činjenice da Maja lepo izgleda i da je znatno mlađa od vas doživljavate kao kompliment?

‒ Tih nekoliko reči ne možeš da tretiraš drugačije nego kao frazu. Kada smo se venčali, nije mi bio cilj da imam lepu i mladu ženu, već sam želeo da budem sa njom i ona sa mnom. Da je to bio pravi potez dokazuje i činjenica da ćemo u nastupajućoj godini proslaviti dve decenije od prvog susreta. Kada zajedno provedete toliko vremena, niko ne može da kaže da je reč o slučajnosti ili “greški u koracima”. Nekoga prepoznaš, taj neko prepozna tebe, i kraj priče.

Kada ste počeli da se zabavljate, da li vam je brzo bilo jasno da je Maja ta i da nema dalje?

‒ Ja sam odmah znao, ali je bilo pitanje da li sam ja njoj “taj”. (smeh) To je kao kada dođeš negde i sve ti prija, nezavisno od toga da li je reč o lokalu, gradu, kući, mestu gde letuješ... Niko ne treba da te ubeđuje da ti je tu lepo. Shvatio sam da nema potrebe da sa nekim budeš ne znam koliko godina da bi usledilo “ovo ili ono”, a onda još nekoliko godina da bi napravio novi korak. Prethodno sam imao veze koje su dugo trajale, pa se ništa nije dogodilo, nije bitno zbog čega ili koga, ali nisu uspele. Ovde su bili u pitanju meseci, a desio se i zajednički život, i brak, i dete, i Majino završavanje fakulteta...

Da li je tačno da je Đorđe rođen samo tri dana posle venčanja?

‒ Zato je on “atomska beba”. (smeh) Bilo mu je dovoljno tri dana da dođe na svet. Nije bilo pitanje da li ćemo se venčati, već kada. Mislili smo da ćemo kasnije, a onda mi je neko rekao da je, kad dođe vreme za putovanja, papirologija za dete mnogo komplikovanija kada roditelji nisu u braku, pa smo požurili. Izgleda da stvarno ima istine u tome da neke stvari nagovestimo pričajući o njima u vreme kada nam nisu ni na vidiku. Godinama su me drugari zapitkivali kada ću se oženiti, a ja sam im u šali odgovarao “u četvrtak”, jer je tog dana slab program na televiziji, pa da nešto bude zanimljivo. I zaista je bio četvrtak.

“Atomska beba” letos je postala punoletna. Da li ste otac koji “smara” ili ste “ortak”?

‒ Pokušavam da mu pružim nešto što ja nisam dobio od mog oca, koga, nažalost, nema već 22 godine. Za razliku od njega, koji je bio prilično zatvoren tip, ja sam otvoren na pokojnu majku. Želeo sam da komunikaciju kakvu nisam imao sa ocem pružim Đorđu, ali on je izgleda povukao na dedu. Srećom, na vreme sam shvatio da obrasce koje si stvorio u glavi ne možeš u potpunosti primeniti, jer svako ima svoj put. S druge strane, ne možeš biti drugar sa nekim koga si stvorio, niti to treba pokušavati. Možda neko može, ali kod mene je ovako. Možemo imati zdrav, kvalitetan odnos, ali niti ja s njim mogu da razgovaram kao sa mojim drugovima, niti on sa mnom ima teme kao sa svojim drugovima. Tako je, bez obzira na moju fleksibilnost, ležernost, pa i činjenicu da sam u glavi detinjast. Uostalom, nisam mogao da budem drugar ni sa majkom i ocem, jer pre i posle svega oni su bili moji roditelji. Luka Šarac

Zbog čega ste vi i Maji, kao roditelji, najviše strepeli?

‒ Pripadnici te novomilenijumske generacije uglavnom su digitalno veoma pismeni, a životno još nepismeni. (smeh) Naravno, nemam pravo da govorim o svoj deci, ali znam kakav je Đorđe i oni koje sam upoznao uz njega. Njima je nepojmljivo da odeš u biblioteku, uzmeš knjigu, pa je posle čitanja vraćaš, a kako i da razumeju kad sve što ih zanima ne samo da imaju na kompjuteru ili telefonu, već i na satu. Hajde se ti sada, kao roditelj prebaci u njihov svet. Međutim, kada se osvrnem, jedino mi je kao ocu žao što se nisam malo više igrao sa Đorđem dok je još hteo da se igra sa mnom. Taj period traje negde do desete godine, a onda sinovi prestaju da se igraju sa očevima i potpuno se okreću drugarima. Nisam išao na neka duga putovanja, živeli smo sasvim normalno, ali dok sam se okrenuo – on je porastao. Prebrzo dođe vreme kad sina možete da zagrlite samo za rođendan i Novu godinu.

Da li njegovoj generaciji ipak na nečemu zavidite?

‒ Danas se deca igraju samo do polaska u školu, a posle toga ih upisuju na sportove. Stalno slušamo “moje dete trenira fudbal, tenis, plivanje, basket”, ali to nije igra, već obaveze. Roditelji sve te aktivnosti plaćaju i takođe imaju obavezu, jer decu vode na treninge. Mi smo silazili u dvorište da bismo se igrali ili, kad smo malo porasli, odlazili u zemunski park, na kej. Zato mi je draža moja generacija, mada je mlađima sve blizu, sve im je na klik. Luka Šarac

Jeste li nekad osećali da je Maja daleko od vaše generacije?

‒ U početku jesam, jer se dešavalo da, kad ona kaže “znaš, kad smo bili mali...”, ja odgovorim “tada uopšte nisam bio mali”. (smeh) S vremenom to se iznivelisalo, a činjenica je i da su vrhunske stvari u svetu umetnosti večne, pa je svejedno kada su nastale. Možda je i to što sam kasnije od većine iz moje generacije ušao u brak i postao otac dokaz moje pozitivne infantilnosti. Verovatno bih danas bio ovakav i da smo nas dvoje isto godište. Maja je ozbiljna, ali ume da bude i divno blesava, što sam na vreme prepoznao. Ona je jedna od najodgovornijih osoba koju znam. Mada je mlađa, ona je ta koja pravi neku vrstu porodičnog ustrojstva. Pravi je naučni tip, nedavno je postala specijalista transfuziologije. Šalim se da sam uz nju i sina stalno “u knjigama”.

