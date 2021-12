Kikina smrt potresla Jelenu: I sama sam pomišljala na samoubistvo, da sam imala dvadeset godina kao ona, ishod bi verovatno bio drugačiji

Jutjuberka Kika Đukić, koja je zbog zlostavljanja na društvenim mrežama izvršila samoubistvo, i njena tragična sudbina uzdrmali su javnost i kao nikada pre naveli nas da razmislimo o katastrofalnim posledicama sajber-nasilja. Na vest o Kristininoj smrti reagovao je veliki broj javnih ličnosti koje su trpele ili još trpe neki vid bulinga. Posebu pažnju privuklo je otvoreno pismo Jelene Karleuše.

‒ Povodom strašne vesti da se poznata domaća „jutjuberka“ ubila zbog sajber zlostavljanja, te da je imala samo 21. godinu, imam da izjavim sledeće:

„Prvo, porodici izjavljujem najiskrenije saučešće. Ne smem ni da zamislim bol porodice, majke, u ovom momentu...

Drugo, kao osoba koja je godinama na udaru i medija i psihopata sa društvenih mreža, imam svo pravo da kažem SVIMA SU KRVAVE RUKE! Svi smo kao društvo krivi“, napisala je Karleuša na „Instagramu“.

Instagram

„To što sam ja jaka i što sam kao životinja odmalena naučila da me vređaju i napadaju, ne znači da je svako jak i ne znači da je to nešto na šta se treba navići kao da je normalno! Nije normalno da te vređa hiljade i hiljade maloumnika bez imena i slike, kojima nikada nisi zlo učinio, niti na senku stao! Nije normalno da svi sadistički uživaju čitajući i gledajući mrcvarenje žrtve! Bolesno je! Kao društvo smo postali izvitoperena gomila psihopata koje zabavlja tuđa patnja“, piše poznata pevačica i osvrće se na linč koji je pre dve godine osetila na sopstvenoj koži.

„Godine 2019, kada sam trpela strašan medijski linč i kada su goli delovi mog tela mesecima bili na svim naslovnim stranama, pomišljala sam aktivno na najgore. Od stresa mi je opala kosa. Ali sam bila jaka zbog moje dece i majke, i danas sam živa! Da sam imala dvadeset godina kao ova devojka, rezultat bi verovatno bio drugačiji.

Zar treba da se plašimo za život naše dece? Sada treba svi da reagujemo i tražimo zakon koji će one koji maltretiraju druge preko društvenih mreža osuditi na zatvorsku kaznu. Javno! Psihopatama mora da se stane na put!“, apelovala je Karleuša.

„Ako vam kažem da dnevno blokiram po hiljadu profila koji mojoj deci i meni žele smrt, zlo, bolest, a to čine samo zato što sam javna ličnost, to ne treba da bude normalno. Ja sam jaka, ali devojčice i dečaci nisu. Mladi su postali surovi, deca pogotovo. Ali jaki i surovi samo pod okriljem lažnih profila na društvenim mrežama. Zato, ako je zlostavljač maloletno lice, roditelji koji su dete tako vaspitali moraju da snose posledice, i to ozbiljne. Pa da vidimo! Kada se prvi put bude neko javno pronašao, zakonski kaznio i naučio pameti, njemu slični će dva puta razmisliti da li se isplati biti sajber psihopata. Psihopatama je mesto u zatvoru ili ustanovi za lečenje mentalnih bolesti. Ne treba im dozvoliti da svojim delovanjem ubijaju slabe! Tražim jasan zakon“, objavila je Jelena Karleuša na svom profilu na „Instagramu“. Instagram