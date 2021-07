Brejdi, Lili i Rouz pravi tinejdžeri: Deca iz serije „Seks i grad“ su porasla, ne zna se ko je slađi (foto)

Deca iz serije „Seks i grad“ su porasla i već ih muče tinejdžerski problemi

Kultna američka serija „Seks i grad“ nastavlja da se snima pod interesantnim nazivom „I upravo tako...“ („And Just Like That“). Čuvena četvorka ostala je bez jednog člana, pa sada trio sa Menhetna čine Keri, Miranda i Šarlot. Glavne junjakinje su još trendi, vesele i pozitivne, a njihovu slavu prete da pomute niko drugi do njihova deca.

Kada smo poslednji put videli Brejdija, Lili i Rouz, pre 11 godina, bili su mali, a sada ih već muče pravi tinejdžerski problemi. Iz dosadašnjih serijala poznato je da je Miranda postala mama dečaka Brejdija, Šarlot je usvojila ćerku Lili, a zatim rodila malu Rouz. Najnovije fotografije sa snimanja nastavka planetarno popularne serije otkrivaju kako danas izgledaju mališani.

Brejdi je izrastao u velikog momka, a njegova crvena kosa nedvosmisleno je bila znak da je reč o Mirandinom i Stivovom sinu. Nil Kanigem sada će tumačiti sina bračnog para u dugo očekivanom nastavku serije.

Deca iz serije „Seks i grad“ oduševila

Fanovi su posebno i s nestrpljenjem iščekivali da vide ko će sada tumačiti Lili i Rouz, ćerke prefinjene Šarlot, a izgleda da je izbor sjajan. Glumica Keti Ang, koja igra Lili Jork Goldenblat, oduševila je fanove. Obučena u prelepu cvetnu haljinu, koja se slagala sa majčinom, bila je zvezda na snimanju. Uživajte u fotografijama i pogledajte kako sada izgledaju deca iz serije „Seks i grad“.