Privatni raj na Kipru: Vodimo vas u letnju rezidenciju Cece Ražnatović (foto)

Kuća Cece Ražnatović na Kipru – oaza apsolutnog mira

Dobro je poznato da Ceca Ražnatović spas od letnjih vrućina godinama pronalazi u svom privatnom raju na Kipru, koji je ujedno postao i njena oaza u koju se sklanja kad zaželi da se odmori od obaveza i uživa u apsolutnom miru.

Proteklih meseci pandemija je stopirala sve muzičke nastupe, pa Ceca, kao i njene kolege, nije imala previše posla. S druge strane, kod Ražnatovića je bilo mnogo povoda za slavlje, uključujući prvi rođendan malog Željka, tako da je svu pažnju i energiju usmerila na porodicu.

S prvim danima leta došlo je vreme da spakuje kofere i zaputi se na dugo iščekivani odmor i prepuštanje omiljenim ritualima. Cecina kiparska jutra počinju na terasi s pogledom na more, gde je na stolu čekaju servirane svakojake đakonije – od salata, sireva i morskih plodova do voća, ali i najdraži desert – čokoladni mafini koji su savršen spoj sa kafom, bez koje pevačica ne počinje novi dan.

Idilično imanje pod kiparskim suncem, daleko od gradske vreve i medijske pompe, Ceca je pronašla u Aja Napi, mirnom mestu na obali Sredozemnog mora, koje broji nešto više od dve i po hiljade stanovnika.

‒ Na poziv prijatelja otišla sam sa decom na Kipar i oduševila se. Posebno mi se dopala regija oko Aja Nape. Nisam dugo razmišljala da li da baš tu kupim kuću, jer sam odabrala deo obale gde imam apsolutnu privatnost ‒ ispričala je svojevremeno Ceca Ražnatović, kojoj je u kupovini luksuzne nekretnine pomogao prijatelj, advokat Fotos Pitađis.

Kuća Cece Ražnatović na Kipru krije jedno posebno mesto

Na gotovo pet stotina kvadrata prostire se raskošna kuća na čijoj fasadi dominira bela boja, tipična za građevine na primorju. Do centralnog ulaza dolazi se preko balkona, dok se popločanim putem, koji se pruža preko dvorišta, stiže do bočnog dela sa prostranom terasom. Ceca obožava taj balkon jer se odatle pruža predivan pogled na more, ali i silazi se do bazena. Iako je plaža samo četrdesetak metara dalje, retko odlazi do nje.

Ipak, postoji jedno mesto na potesu između kapije i obale koje rado posećuje. Reč je o kapeli, sagrađenoj kad i vila. Unutrašnjost je oslikana freskama, a osveštali su je sveštenici Srpske pravoslavne crkve.

Iako se ne druži preterano sa meštanima, društvo joj nikada ne nedostaje. Osim sestre Lidije sa porodicom, na Kipar rado odlaze i Veljko i Anastasija, koji su tamo završili školu. S obzirom da se porodica u međuvremenu proširila, među dragim posetiocima je i snaja Bogdana, a pre svih unuk Željko koji je upravo na plaži ispred kuće prvi put ušao u more.

‒ Apsolutni mir ne postoji, ali čovek treba da pronađe način da bude u miru sa sobom. Da napravi balans tako što će se sinhronizovati sa sopstvenim željama i mogućnostima ‒ kaže Ceca i napominje da u svemu treba pronaći meru.

‒ Svi imamo želje i težimo njihovom ostvarenju, ali treba znati reći sebi: Dobro, stvari trenutno stoje ovako, hajde da vidimo čime sam zadovoljna, čime nisam i šta bi eventualno mogla da promenim. Osećaj zadovoljstva je individualna stvar. Ne postoji univerzalni recept. Misli da sam pronašla balans koji meni odgovara. Hvala Bogu, mogu da kažem da sam zadovoljna životom.

