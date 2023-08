500 kvadrata, bazen, privatna kapela... Zavirite u Cecinu vilu na Kipru koja ostavlja bez daha FOTO

Cecina kuća na Kipru ostavlja bez daha

Kada duže od tri decenije uz vaše ime stoji epitet jedne od najvećih muzičkih zvezda ovih prostora, zbog čega vaš život 24 časa dnevno intrigira javnost, potpuno je razumljivo da su trenuci mira i relaksacije dragocenost koja nema cenu. Nije tajna da Ceca Ražnatović slobodno vreme najviše voli da provodi u svojoj vili na Dedinju, sa porodicom i najbližim prijateljima. I dok velelepno zdanje u Ljutice Bogdana predstavlja njenu oazu tokom većeg dela godine, leto je vreme kada pakuje kofere i odlazi put privatnog raja na Kipru. Arhiva Hello!

Iako je prilikom kupovine kuće na moru insistirala na izolovanom posedu, gde će maksimalno moći da se opusti, zarad sreće unuka superbaka je spremna da sve podredi zabavi po Željkovoj meri. Od odlazaka u igraonice, preko poseta prodavnicama igračaka, do obilazaka butika za decu – nijedna aktivnost ne pada joj teško. Ipak, najviše je raduje kada svi zajedno uživaju kod kuće na bazenu ili plaži.

– Apsolutni mir ne postoji, ali čovek treba da pronađe način da bude u miru sa sobom. Da napravi balans tako što će se sinhronizovati sa sopstvenim željama i mogućnostima. U svemu treba pronaći meru. Svi imamo želje i težimo njihovom ostvarenju, ali treba znati reći sebi: dobro, stvari trenutno stoje ovako, hajde da vidim čime sam zadovoljna, čime nisam, i šta bi eventualno mogla ili trebalo da promenim. Osećaj zadovoljstva je individualna stvar. Ne postoji univerzalni recept. Mislim da sam pronašla balans koji mi odgovara. Hvala Bogu, mogu da kažem da sam zadovoljna životom. Aminath Jila Naseem

Oazu spokoja pod kiparskim suncem, daleko od gradske vreve i medijske pompe, od kojih u Srbiji teško može da se izoluje, Ceca je pronašla pre 17 godina, posle prvog koncerta na Ušću. Za utočište je odabrala Aja Napu, mirno mesto na obali Sredozemnog mora sa tek nešto više od dve i po hiljade stanovnika.

– Na poziv prijatelja slučajno sam došla sa decom na Kipar. Ova zemlja mi se odmah dopala, posebno regija oko Aja Nape. Nisam dugo razmišljala da li da baš tu kupim kuću, jer sam odabrala deo obale gde imam apsolutnu privatnost – rekla je pevačica, kojoj je u odabiru luksuzne nekretnine pomogao prijatelj, advokat Fotos Pitađis.

Kada je pre nekoliko godina privela kraju renoviranje vile na Dedinju, u kojoj sada, između ostalog, ima spa-centar, folk zvezda namerava da se posveti sređivanju rezidencije na moru. Iza ograde, na gotovo pet stotina kvadrata prostire se raskošna kuća na čijoj fasadi dominira bela boja, tipična za građevine primorja. Arhiva Hello!

Do centralnog ulaza dolazi se preko balkona, dok se popločanim putem, koji se pruža preko dvorišta, stiže do bočnog dela sa prostranom terasom. Ceca obožava taj balkon jer se odatle pruža predivan pogled na more i silazi se do bazena. Iako je plaža samo četrdesetak metara dalje, retko odlazi do nje.

Ipak, postoji jedno mesto na potesu između kapije i obale koje rado posećuje. Reč je o kapeli, sagrađenoj kada i vila. Unutrašnjost je oslikana freskama, a osveštali su je sveštenici Srpske pravoslavne crkve.





S obzirom na to da kapija i betonska ograda nisu naročito visoke, na stubovima ispred kuće postavljene su sigurnosne kamere, koje bez prestanka nadziru okolinu. Zbog raskošne arhitekture, ali i činjenice da pripada velikoj muzičkoj zvezdi, do Cecine vile rado dolaze turisti i slikaju se ispred, ali ne uznemiravaju ukućane. Arhiva Hello!