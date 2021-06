Katarina Grujić i Marko Gobeljić konačno uslikani zajedno, svi komentarišu samo jedno

Katarina Grujić i Marko Gobeljić punih godinu dana uživaju u ljubavi, koja iz dana u dan biva sve iskrenija i jača. Iako su još tokom prošlogodišnjeg karantina bili u vezi, pevačica nije želela da javno priča o svom emotivnom životu, niti da se sa partnernom pojavljuje u javnosti.

‒ Meni je prvi put da sam u vezi sa nekim ko je poznat javnosti, a i njemu. Lepo nam je, a razumemo se. Podržavam ga u poslu, imam razumevanje za treninge i karantin. Ima i on za moj posao. Veoma je pažljiv i podržava me u svemu. To je najvažnije u vezi, da se ljudi podržavaju i da se međusobno poštuju. Ne volim da otkrivam našu intimu, već da to ostane između naša četiri zida. Ljudi kada vide da je nekome lepo, pokušavaju da to pokvare zbog nekog svog nezadovoljstva ‒ rekla je Kaća prošle godine za „24sedam“. A da njihova ljubav cveta i dalje, govori i to da je Kaća konačno prelomila i pojavila se sa Markom na jednom prestoničkom događaju. ATA Images

Zaljubljeni, nasmejani i srećni došli su da uveličaju rođendansko slavlje prijateljice i Kaćine koleginice Aleksandre Milutinović, a fudbaler je svoju dragu pratio u stopu.

I dok većina komnetariše da se iz aviona vidi koliko su zaljubljeni i prognoziraju ima svadbu, ima onih kojima je za oko zapalo nešto drugo - Kaćina tetovaža na levoj nozi.

Poznato je da je pevačica veliki fan tetovaža i ima ih oko 20 na svom telu. Da li se to dopada i fudbaleru „Zvezde“ nije poznato, ali je sigurno da svoju devojku voli baš takvu kakva jeste.

