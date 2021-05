Prijatelji se okupljaju već ovog meseca, od cifre koju su Dženifer Aniston i ekipa dobili zavrteće vam se u glavi

Serija Prijatelji - Objvljen datum premijere nastavka

A sada i zvanično! „Prijatelji“ se vraćaju 27. maja na platformu „HBO Max“. Možemo li da budemo više uzbuđeni, bilo je veselo juče na „Instagramu“ kod Dženifer Aniston. Za manje od 24 sata video kojim je najavila „Friends Reunion“ imao je skoro sedamnaest i po miliona pregleda, a objavu je lajkovalo više od pet miliona ljudi. Trejler prati naslovna tema serije „I'll Be There For You“.

Osim Dženifer, čuvene Rejčel Grin, biće tu i ostali junaci najpopularnijeg sitkoma u istoriji televizije: Dejvid Švimer (Ros), Liza Kudrou (Fibi), Kortni Koks (Monika), Metju Peri (Čendler) i Met Leblank (Džoi). Okupiće se na originalnoj sceni „Stage 24“ u studiju „Warner Bros“. Getty Images

Pošto se u deset sezona, snimljenih između 1994. i 2004. godine, pojavilo bezbroj holivudskih zvezda, od Breda Pita i Džulije Roberts do Bruk Šilds i Žan Klod van Dama, da pomenemo tek neke, ova specijalna emisija imaće i specijalne goste. Na spisku su Dejvid Bekam, Lejdi Gaga, Sindi Kraford, Džastin Biber, Džejms Korden, Kara Delevinj, Kit Harington, Tom Selek, Ris Viderspun...

S obzirom na činjenicu da su proteklih godina šarmantne „Prijatelje“ otkrile i neke mlađe generacije, autori su najavili nastavak još pre dve godine, ali onda je buknula korona i pokvarila planove. Kako saznaje „Variety“, svako od glavnih glumaca dobiće po dva i po miliona dolara za pojavljivanje u ovom specijalu.

Jedva čekamo da vidimo šta se sve desilo članovima legendarne šestorke posle toliko godina, a ko zna, možda najave i 11. sezonu. Milioni fanova širom planete skakali bi od sreće.