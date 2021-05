Dženifer Aniston uoči povratka “Prijatelja” priznala: Bred je bio divan, fantastičan

Serija Prijatelji - između Dženifer i Breda uvek će biti ljubavi

Dok fanovi najpopularnijeg sitkoma svih vremena odbrojavaju sate do početka „Friends“ specijala, tri glavne glumice sele su na „vruću stolicu“ i otkrile da sa velikim uzbuđenjem i tremom čekaju reakciju publike. A reč je o milionima ljudi. Dženifer Aniston, Kortni Koks i Liza Kudrou, čuveni trio Rejčel, Monika i Fibi iz „Central Perk“ kafea, kažu da je osećaj neopisiv.

„Prijatelji“ neće biti sami. Društvo će im praviti odabrani gosti, od Džastina Bibera i Dejvida Bekama do Lejdi Gage i Sindi Kraford. No, sećamo se još nekih poznatih lica koja su prodefilovala kroz deset sezona popularne serije. Možda je najupečatljivije bilo – Bred Pit. Sećate se „Mrzim Rejčel“ kluba? Tada je ljubav između njega i Dženifer Aniston cvetala...

Profimedia

U intervjuu za „Hollywood Reporter“ glumice su pomenule i nekadašnje kameo uloge, odgovarajući na pitanje ko im se od gostiju najviše dopao. Ben Stiler, Tom Selek, Žan-Klod van Dam, Džulija Roberts, Tom Selek, Šon Pen i naravno – Bred Pit!

‒ Gospodin Pit je bio divan! Fantastičan – rekla je Dženifer, sa kojom su se složile Kortni i Liza.

Dvoje glumaca bili su u braku od 2000. do 2005. godine. Iako je rastanak bio bolan, jer se, kao što se dobro sećamo, umešala treća strana, Dženifer i Bred ostali su u dobrim odnosima, što se sve češće potvrđuje otkako se razveo od Anđeline Džoli.

Svojevremeno je, u jednom intimnom razgovoru za „Vanity Fair“, Anistonova otkrila:

Profimedia

‒ Volim Breda. Zaista ga volim. I voleću ga do kraja života. On je izuzetan čovek. Proveli smo zajedno sedam divnih godina, i ne žalim ni zbog čega. Bila je to lepa, intenzivna i komplikovana priča, u kojoj smo mnogo naučili jedno od drugog, uzajamno se pomagali...

Iako su ih poslednjih godina mediji više puta dovodili u vezu, a i fanovi bi voleli da ih ponovo vide zajedno, posebno sad kada su oboje singl, vezuje ih samo blisko prijateljstvo. Za ostalo nismo sigurni. Ipak, mogao je i Bred da gostuje u „Friends“ specijalu, zar ne?