Vesna Đogani: Đole je godinu dana krio od mene da mi je otac preminuo

Vesna Đogani u više navrata pričala je o svom teškom detinjstvu, koje je provela u siromaštvu. Odrastala je uz majku, dok oca nikada nije upoznala. M.M./ATAImages

- Jedno vreme sam bila u Zvečanskoj i to je bila jako velika tramua. Sećam se toga iako sam bila baš mala. Sećam se da sam stalno tamo plakala. To vam je kao kad imate dete i ono je bolesno, ima temperaturu, i samo zove: “mama, mama”, a mame nema, nikako da dođe. Tako da je to bilo jako teško za mene.

Supruga Đoleta Đoganija, koja je i sama majka dvoje dece, pričala je i da iz ove perspektive razume svoju majku.

- Bila je primorana da to uradi, nije mogla da me izdržava i bilo joj je teško. Mnogo je patila u tom periodu. Ali nema opravdanja za oca koji ostavi svoje dete i ne želi da bude ni u kontaktu sa njim. Međutim oprostila sam mu to, jer ne želim da trujem svoju dušu više takvim stvarima.

Iako ju je otac napustio u ranom detinjstvu, imala je želju da ga vidi, da porazgovara sa njim. Ta želja joj se nikada neće ispuniti, budući da je on preminuo.

- Saznala sam da je preminuo pre dve godine. To je Đole saznao od mog strica, ali nije mogao da mi kaže. Tog dana kada je saznao šta se desilo ja sam, kao za baksuz bila ultra mega srećna. Više ni ne znam zbog čega. Odlučio je da prećuti.

Đole Đogani ćutao je čak godinu dana, čekajući pravi trenutak da kaže Vesni da njen otac nije živ.

- Desilo se da je preminuo moj ujak, mamin rođeni brat. Otišla sam da joj to lično kažem, da ne bi čula od nekog drugog. Mnogo me je uznemirila ta vest, baš sam bila tužna. Antonio Ahel/ATAImages

Tog dana Đole ju je, kako bi započeo bolnu temu, pitao kako bi reagovala da na ulici sretne oca, da li bi imala neki osećaj da se mimoilazi baš sa njim.

- Rekla sam mu da ja tog čoveka ni ne poznajem, ne znam ni kako izgleda. Imam neke slike kad sam bila beba, ali nemam predstavu kako izgleda.

Onda joj je rekao da njen otac više nije živ.

- Nije mi bilo dobro. Shvatila sam da je to gotova priča. Uvek sam negde, u nekom malom delu svojih misli, ostavljala mogućnost da ga sretnem i da mu oprostim – uz suze je priznala Vesna Đogani, pa dodala.

- Maštala sam da će me nekad pozvati i reći: Želim da te vidim, da porazgovaramo. Šansa da se to desi nepovratno je nestala. Nikada se nećemo sresti, ni videti, neće mi tražiti oproštaj, iako sam ja njemu davno sve oprostila. Ne znam razloge zbog kojih se tako ponašao, ne mogu da ga osuđujem. K1 TV screenshot

Na kraju emotivne ispovesti za Hype televiziju, Vesna Đogani je rekla:

- Ne znam kako je moj otac živeo, ne znam ni kako je otišao sa ovog sveta.