Vesna Đogani otvoreno o Slađi: Sama je tako htela, nekome se smrkne, nekome svane

Vesna Đogani progovorila je u kakvim je odnosima sa bivšom ženom supruga Đoleta, Slađom Delibašić. Iako je javnost očekivala da između dve pevačice i dalje postoje tenzije, Vesna je sada otklonila svaku sumnju i navela da se dve porodice odlično slažu. Boško Karanović

Vesna je navela da je njena porodica bila kod Slađe na ručku za Uskrs i da je njena deca prosto obožavaju.

- Moj sin je oduševljen njom, a ona njim. Sva deca su bila na okupu! Slađa mi je uvek bila posebna zbog svega toga što se desilo, nekome se smrkne, nekome svane, šta da radiš - rekla je Vesna, pa nastavila da da bivšu ženu svog supruga hvali i daje komplimente.

Edvard Nalbantjan

- Ona je u više gostovanja rekla kako želi da živi sama i da gradi karijeru sama i nikada mi to nije uzela za zlo - rekla je Vesna, pa priznala sa Slađa bolje igra od nje. Vesna je bila igračica u plesnoj grupi Đogani kada se upoznala sa parom, ali više puta je navela da je između nje i sadašnjeg supruga postojala samo poslovna saradnja dok je bio u braku.



Vesnu su pratile razne priče kada je uplovila u romansu sa Đoletom pre dvadeset godina, ali navela je svojevremeno da je nije doticalo što je u medijima bila okarakterisana kao otimačica muževa i ljubavnica.

Boško Karanović

- Nikad me to nije doticalo. Od prvog momenta sam rešila to u svojoj glavi. Mi smo prvo počeli poslovnu saradnju. Shvatila sam da javnost ne mogu da menjam, osim da utičem svojim delima. Ne želim da gubim svoju energiju i snagu da udovoljavam svima njima. Sigurna sam u našu zajednicu, kada je počelo da bude emotivno i poprima drugu dimenziju, shvatila sam da mi niko ništa ne može ako ja s njim u četiri zida imam iskren odnos. Sada sam zrela, treba mi 5 minuta da raščistim sa sobom, ali svesna sam da će me to uvek pratiti. Mi smo 20 godina zajedno, nismo dva minuta, ali neki ljudi nikako da shvate - rekla je Vesna Đogani svojevremeno.