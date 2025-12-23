Udala se Venus Vilijams: Četiri venčanice i romantična ceremonija na Floridi

Venus Vilijams se udala

Venus Vilijams i Adrea Preti venčali su se prošlog vikenda na Floridi. Ovo je njihovo drugo venčanje, nakon prvog koje je u septembru organizovano u Italiji. Photo by Jon Kopaloff/Getty Images for Vogue

Jedna od najuspešnijih teniserki svih vremena, prošlog leta otkrila je da je u vezi sa osam godina mlađim Italijanom. Verili su u januaru ove godine, a na izmaku 2025. izgovorili su i sudbonosno “da”.

Romantična ceremonija održana je na Floridi, a na fotografijama koje kruže društvenim mrežama mlada pozira u čak četiri bele haljine.

- Bio je to najsrećniji, najlepši, najslađi dan – otkrila je Venus Vilijams, u prvoj izjavi nakon venčanja, koju je dala za “Vog”. Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images

Andea Preti rođen je u Danskoj, odrastao je u Italiji. Na početku karijere bavio se modelingom, a onda okrenuo glumi i produkciji, Nakon studija glume na Akademiji Susan Batson u Njujorku, dobio je brojne uloge na televiziji, filmu i u reklamama.

Fotografije sa venčanja možete pogledati OVDE





