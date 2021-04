Ovo je njihova godina: Uspešne, srećne i spremne za novu deceniju života

Ove dame pune četrdesetu ove godine...

Kako će izgledati prvo jutro posle četrdesete? Da li će sve ostati na svom mestu, hoću li u ogledalu videti neku drugu, potpuno nepoznatu osobu, ili će možda stati ceo svet? Nema žene koja sebi nije postavila bar jedno od ovih pitanja pred famozni „granični prelaz“ koji smatramo polovinom života. Gde smo, šta smo, jesmo li dovoljno postigle, naučile, shvatile? Gotovo uvek se ispostavi da je strah bio neosnovan i da su četrdesete, kada malo bolje razmislimo, zapravo nove dvadesete. Shvatite da se nikad bolje niste osećale, da nikad lepše niste izgledale, da nikad pametnije ili uspešnije niste bile, da konačno znate šta hoćete, a još više šta nećete... Da ste ostvareni na svim poljima koja su vam bila bitna i da držite konce u svojim rukama. Godine su samo broj i najvažnije je kako se osećamo u sopstvenoj koži, a to je uglavnom – dobro. Uostalom, dame koje smo izabrali za „dobro došle u klub 40“ priču najlepši su dokaz svega što smo pomenuli.

Ovih dana Tamara Vučić proslavila je jubilarni 40. rođendan. Uspešna, obrazovana mlada žena, najmlađa prva dama na svetu, majka... Nakon dugogodišnje karijere televizijskog novinara opredelila se za diplomatiju i zaposlila u Ministarstvu spoljnih poslova. Humanitarni rad jeste ono što je posebno ispunjava i čemu je izuzetno posvećena, i upravo je njen tihi aktivizam doprineo primetnom poboljšanju pozicije nekih od najosetljivijih kategorija društva.

– Na svakoj od nas je izbor da li ćemo pokušati da uradimo nešto sa ulogom koja nam je poverena životnim okolnostima ili ćemo jednostavno sve da posmatramo sa strane. I jedno i drugo je u redu. Moj izbor je da dam maksimum i uvek pokušam da pomognem – rekla je svojevremeno supruga predsednika Srbije u intervjuu za „HELLO!“, kada nam je otkrila i da je najsrećnijom čine topla atmosfera u porodičnom domu, osmeh njenog supruga i sina.

I Jovana Joksimović, jedno do najpopularnijih i najlepših lica sa naših malih ekrana, ovog aprila ima četrdeset razloga za slavlje. Impresivnu karijeru počela je kada se nalazila tačno na polovini dosadašnjeg životnog puta – imala je 20 godina kada se pojavila na „BKTV“, gde je vodila autorske emisije posvećene filmu. Staž je nastavila u jutarnjem programu, od „Radio-televizije Srbije“, „Pinka“ i „Prve“ do sadašnje adrese u studiju „K1“, i upravo je ovaj format, uz široki osmeh i uvek vedro „dobro jutro“, postao i ostao njen zaštitni znak. Odskoro je i na funkciji glavnog i odgovornog urednika novinske agencije „Tanjug“.

Ljubav svog života, kantautora Željka Joksimovića, upoznala je kada su zajedno vodili „Pesmu Evrovizije 2008“ u Beogradu. Venčali su se na Maldivima, imaju sina Kostu i bliznakinje Anu i Srnu.

– Deca su još mala za neke velike planove i velika razmišljanja, ali trudim se da od njih napravim dobre ljude koji će voditi računa o drugima, a zatim i o sebi.

Uveravam ih u to da što su bolji prema drugima, ljudi će biti bolji prema njima – otkrila je Jovana jednu od svojih „vaspitnih metoda“.

U aprilu je svet ugledala i folk zvezda Seka Aleksić. Otkako je postala majka, rešila je da se povuče u svoju oazu, gde živi daleko od estradnih zbivanja. Sa suprugom i sinovima izolovala se, kaže, od stresa svakodnevice. Ujutru čuje samo cvrkut ptica, žubor vode i smeh svoje dece, a to je sve što joj je važno. I na njenom licu u svakom trenutku može da se pročita koliko srećna i zadovoljna zbog takvog spleta okolnosti.

Nijedna anketa sa pitanjem ko je najlepša srpska glumica ne završava se bez Slobode Mićalović. Ako se već ne nađe na šampionskoj poziciji, onda je obavezno u neposrednoj blizini. Za nju bi glasala i Monika Beluči. Ostvarila je niz sjajnih uloga, između ostalih i jednu pored pomenute italijanske „femme fatale“, doskoro smo je gledali u „Tajnama vinove loze“... Uloga za ulogom, godina za godinom, a ove „ulazi u klub“ – četrdeseti rođendan proslaviće u avgustu.

Savršeno balansira između dva najvažnija segmenta života, profesionalnog i privatnog. U braku sa kolegom Vojinom Ćetkovićem dobila je ćerke Milu i Veru, i svoje malo porodično pozorište ne bi menjala ni za jedan teatar ovog sveta.

Da je u zdravom telu ne samo zdrav duh, već i dobar izgled, često potvrđuje na društvenim mrežama, gde je ponekad vidimo kako vredno trenira u teretani. Zvezda koja pleni osmehom, harizmom i talentom nedavno je dobila još jedno laskavo prizanje – američki portal „Beautiful Women Pedia“ proglasio ju je najlepšom prirodnom glumicom na svetu. Imajte ovo na umu ako se bližite četrdesetima i zazirete od svega što vas „tamo“ čeka.

U stvari, želimo da vas „upozorimo“ da najbolje tek predstoji. Ili, što bi rekle Bijonse, Paris Hilton, Adrijana Lima i ostale slavne dame sa engleskog govornog područja – „The best is yet to come“.

Megan Markl je svog princa pronašla kada je već bila opasno blizu te tanke linije između četvrte i pete decenije. Od trenutka kada se saznalo da je u vezi sa Harijem, nismo je ispuštali iz vida. Nema dana da o njoj ne pročitamo bar nešto, nekad interesantno, nekad šokantno. Do prvih dana avgusta, kada će je sačekati 40 svećica na torti, njena porodica postaće kvartet – mali Arči dobiće sestru.

Posle intervjua kod Opre koji nije protresao samo London, već i ostatak planete, može na miru da uživa u poslednjim nedeljama trudnoće i smišlja planove za formate koje će ona i Hari raditi u saradnji sa „Netflixom“. Iako su sada civili, vojvoda i vojvotkija od Saseksa pored unosnih ugovora sa moćnom mrežom ne moraju da brinu za budućnost. Očigledno im prija i klima u Kaliforniji.

Ališa Kiz imala je „vatreno krštenje“ u januaru, ovog meseca kroz isto će proći Alesandra Ambrosio (tek njoj nikad ne biste dali četrdeset!), a nešto kasnije i njena sunarodnica i bivša koleginica iz jata „Viktorijinih anđela“ Adrijana Lima. Zanosna Brazilka, koja je sa NBA asom Markom Jarićem dobila ćerke Valentinu i Sijenu, formu održava boksom. S obzirom na činjenicu da za profesionalno bavljenje „plemenitim sportom“ ne postoji starosna granica, možda je uskoro vidimo u ringu sa ćerkom Muhameda Alija... Getty images

Ovaj april biće „jubilaran“ i za Džesiku Albu, nikad lepšu i nikad slađu, a za to su zaslužni njeno troje dece i gospodin savršeni muž. Oskarovka Natali Portman slaviće u junu, a šta tek reći za Serenu Vilijams... Verovatno će ponosno podići još koji pehar sa grend slema dok u septembru ne zakorači u petu deceniju. Penziju i ne pominje, a ne bismo smeli ni da je pitamo. S druge strane, ćerka bivšeg američkog predsednika Ivanka Tramp odlučila je da u ovom periodu života – uživa. Već mesecima se odmara u porodičnoj bazi na Floridi, sa suprugom i troje dece. Rođendanska žurka spema se za jesen.

Šta je sve postigla r’n’b diva Bijonse pre četrdesete, nemoguće je i nabrojati. Pomenimo tek poslednje dostignuće – ušla je u istoriju kao pevačica koja je osvojila najviše „Gremija“ otkako se dodeljuju ove nagrade. Poslednjih godina rođendane je uglavnom slavila krstareći Jadranom. Videćemo da li će to biti moguće i ovog septembra, kada na red dođe jubilarni četrdeseti.

Jedna od najmoćnijih, najuticajnijih i najbogatijih javnih ličnosti današnjice u svemu što radi ima podršku supruga, muzičkog mogula Džej-Zija. Zajedno su skoro dve decenije, što je pola njenog života. Tu su i njihova deca Blu Ajvi, Rumi i Ser.

– Oni su dar od boga. Želim da ih naučim svemu što je dobro i da nastavim da živim punim plućima – rekla je Kraljica Bej.

Posle svega što je posrnula pop princeza Britni Spirs preturila preko glave, mnogi su bili ubeđeni da neće dočekati ni trideseti, a kamoli četrdeseti rođendan. Međutim, ona je pravi feniks šou-biznisa. Udavala se dva puta i rodila dva sina. Posle izgubljene borbe za starateljstvo doživela je nervni slom, obrijala glavu, bezbroj puta išla na rehabilitaciju i tako dalje jer skandalima kraja nema, a onda se nakon višegodišnje drame vratila onom što najbolje radi – muzici. „Comeback“ je bio uspešan, dokumentarni film takođe, mada je mnoge šokirao, i sve su prilike da ćemo je na rođendanskoj zabavi u decembru videti u boljem izdanju nego što je ikad bila.

Od dana kada je ugledala svet imala je sve što je poželela. Ipak, Paris Hilton nedostajalo je samo jedno – srodna duša. Nije joj pomogao ni sav novac kojim raspolaže, ni sve veridbe... Tek je ova četvrta, uverava nas, istinska ljubav. Prsten je dobila u februaru na svoj četrdeseti rođendan i već je počela da radi na proširenju porodice. Drugi deo života rezervisala je za decu. Nikad nije kasno, poručuje gospođica sa skupim prezimenom. Privatna Arhiva