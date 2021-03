Ispovest Verice Rakočević: Sve bi bilo drugačije da imam mozak moje Elene

Ispovest Verice Rakočević o ljubavi, porodici, karmi, usponima i padovima...

Postala je tradicija da Verica Rakočević rođendan proslavlja uz HELLO!. Bili smo zajedno kada je obeležavala jubilarni sedamdeseti, a i prošlog 23. marta, kada zbog karantina nije mogla da izađe iz sopstvenog dvorišta. Na ovaj, 73, pošli smo razmišljajući o tome da se baš ništa nije promenilo od marta 2018. kada je rekla: “Sedamdeset imam u ličnoj karti, ali ne i u izgledu. Nemam ih u glavi, i to se odražava na moju kožu”. Tada je rođendanska želja slavne kreatorke bila da do kraja života ima energiju kakvu je osećala i da sačuva mir koji je pronašla. A šta bi danas volela?

‒ Sada želim da ovo traje toliko dugo da svoje male unuke i najmlađeg Nikšu pošaljem na fakultet; da Luka dobije dete i da budem prabaka; da se Maki i Simon ožene, pa da i od njih stignu praunuci; da mogu i kao prabaka da ustanem pre Veljka, sredim dvorište i odem u svoj atelje da maštam o nekoj novoj kolekciji. Trenutno stanje, kada je energija u pitanju, sluti da je to moguće. Mir u nemiru imam pored Veljka.

Luka Šarac

Čemu mislite da možete da zahvalite za to što, kako jednom rekoste, “jurite kao električni zec, brzo mislite i isto tako govorite”?

‒ Mislim da je to karma. Vraća vam koliko ste zaslužili, a tu su i kosovski koreni, otporni na sve životne bure. Malo discipline i nege su onaj prah-šećer kojim pospete slatkiš.

Kada čovek neko vreme provede s vama i Veljkom, uopšte nema utisak da pripadate različitim generacijama?

‒ Velika je istina da je Veljko mudriji kada je reč o životnim izazovima, a ja infantilnija, tako da to amortizuje realno veliku razliku u godinama, pa kao par ne izgledamo groteskno. Mirko Tabašević

Da li mu tu mudrost priznajete i u svakodnevnom životu ili samo u intervjuima?

‒ Kada mu neka moja zamerka zasmeta, tvrdi da je samo u intervjuima, a nije tako. Uglavnom, ja sam od onih žena koje zvocaju, a moram da kažem i da imam razloga. Priznajem mu, ali ne govorim svakog dana “ti si mudriji”, jer to baš ne bi bilo pametno. Ma koliko se u moj koncept ne uklapao neki deo njegove životne filozofije, na kraju ipak shvatim da je u pravu. Druga je stvar što se ja tome teško prilagodim i što, bez obzira na naše podudaranje, razlika od 35 godina postoji. Nemam tu nikakve iluzije. Valjda baš zato što sam veoma realna tako dobro živim u tom odnosu. Čak i da smo isto godište, postojalo bi milion stvari oko kojih se ne bismo slagali. Mislim da ljudi koji kažu da se u svemu slažu – lažu. Ako takvi i postoje, verovatno su strašno dosadni.

Izgleda da je kod vas umetnička crta usmerena samo na posao, a da ste van njega mnogo racionalniji.

‒ Život me je naterao da postanem racionalna, jer sam njegov veliki deo bila neracionalna. Kada dva-tri puta sa vrha planine padnete na samo dno, a imate sreću da vam neka božija ruka pruži kanap spasa, uz koji se popnete i vratite tamo gde ste bili, idiot ste ako ništa ne promenite.

Luka Šarac

Koja su bila ta tri padanja u ponor?

‒ Prvi pad, koji se desio 1993, izazvao je dolazak Jasmin Gauri na moju reviju, a drugi revija visoke mode u Rimu, šest godina kasnije. Treći pad bilo je preuzimanje “Jugoeksporta”. Umislila sam da sama mogu da stvorim imperiju, bez ikakvog upliva u vlast, bez donatora sa strane, bez životnog sponzora... Uvek sam živela tako da niko nema hipoteku na moj život. Danas odgovorno tvrdim da je nemoguće da sami napravite veliki biznis, osim ako od porodice ne dobijete milion ili dva evra. Nikada neću zaboraviti reči mog dobrog prijatelja Dragana Đurića iz “Zekstre”: “Smiri se, imaš divnu radnju koja dobro radi, uživaj, ne treba ti ta provalija od 'Jugoeksporta'”. Ne, ja sam mislila da je on ljubomoran zato što sam sposobna da stvorim nešto veliko, bez ičije pomoći. No, povratila sam se i iz tog ambisa, mada mi je trebalo oko dve godine da se potpuno oporavim.

Doživljavate li neke manje dramatične, ali pogrešne korake kao nauk?

‒ Znam da iz čiste nepromišljenosti povučem bezvezne poteze, a kad vidim da sam pogrešila, nerviram se, umesto da kažem: “Ovo je bila greška, nešto sam naučila”. Verovatno u meni, uprkos ovolikim godinama, i dalje živi dete koje neće da sluša. S obzirom na to da sam sve u životu radila sama, mnogo sam postigla, ali često pomislim kako bi bilo da nije moje lude glave. Sigurna sam da bi sve bilo drugačije da imam mozak moje ćerke Elene.

Da li je ona opreznija?

‒ Jednostavno, sposobnija je, organizovanija, ništa ne radi na brzinu, o svemu dobro razmisli, analizira… Uvek sam bila takva, a kada se do sada nisam promenila, teško da ću i ubuduće. Sa 73 godine ne ide se u taj servis za popravku. (smeh)

Svojevremeno ste rekli da ste daleko veći strah od godina osetili kada ste bili mlađi i znali da je pred vama ozbiljno dugačak životni put. Kada je i kako nestao taj strah?

‒ Znam da čudno zvuči, ali za to je najzaslužniji Veljko. Trebalo je da u moj život uđe neko toliko mlađi i liši me straha od godina. Kako? Svojom mudrom glavom i bezuslovnom ljubavlju.

Luka Šarac



Kojim se osobinama najviše ponosite?

‒ Principijelnošću i čestitošću.

Iako imate običaj da kažete da ste toliko jake fizičke i psihičke građe da ništa ne može da vas otera u “bedak”, ovo su vremena kad i najjačima nije lako da se nose sa svakodnevicom. Da li vas je nešto, u proteklih 12 meseci, oteralo u “bedak”?

‒ Zahvalna sam Bogu što su mi svi u porodici zdravi i što se i privatno i poslovno desilo toliko toga lepog. Mislim da imam dovoljno razloga da svakoga jutra zahvalim na svemu.

Na početku ste pomenuli rečenicu: “Sedamdeset u ličnoj karti, ali ne u izgledu”. Da li vas nervira što ljudi misle da su za to zaslužne ruke nekog dobrog hirurga ili, naprotiv, to doživljavate kao kompliment?

Nastavak intervjua pročitajte u novom broju magazina Hello!, koji je u prodaji od 26. marta

Hello!