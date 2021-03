Jelena Gavrilović: Odustala sam od Gospodina pravog, a onda se pojavio on...

Jelena Gavrilović otkriva da se njen jedini san – da bude srećna – ostvario jer radi ono što voli i živi sa muškarcem koga voli

Kada u ovakvom izdanju sretnete Jelenu Gavrilović, prvo zaključite “kakav dobar stajling”, a onda pod utiskom ambijenta i “Kineskog festivala svetla” pomislite da ta crvena boja asocira na godinu Metalnog bivola, u koju smo upravo zakoračili po lunarnom kalendaru. Kada smo joj to pomenuli, otkrila nam je da nikada ranije nije nosila crvenu, ali joj sada baš odgovara jer je veoma moćna. Dodala je, pomalo u šali, da je neverovatno koliko crvena privlači ljude, a na pitanje da li veruje u moć boja odgovorila je:

‒ Verujem u energiju i Boga, a Bog je energija. U različite stvari verujem, pre svega u sebe. Kada sam baš dobro raspoložena, posle treninga mogu da se istuširam, obučem sportsku garderobu, odem negde i super se osećam. Ima i situacija kad mi je dan loš, pa se doteram da bih popravila raspoloženje.

Luka Šarac

Upitate li je da li njeno raspoloženje oscilira u zavisnosti od vesti koje svakodnevno slušamo, reći će vam:

‒ Taman pomisliš da se nešto završilo, a onda shvatiš da nije baš tako. Jedino je sigurno da moramo biti strpljivi. Ja se još učim strpljivosti. Mislim da je to moja životna lekcija jer po prirodi nisam takva. Drugog načina nema da ne izgubiš nerve u ovom vremenu. Nije nama ovde drugačije nego negde drugde. Neko kaže: “Idem u Ameriku da ostvarim američki san”, što zaista lepo zvuči, ali šta će se desiti kad tamo krene još sto hiljada ljudi sa istim snom?

Jelenin jedini san je, kaže, da bude srećna. Ostvario se, jer radi ono što voli i živi sa muškarcem koga voli. Smatra da bi uvek trebalo da budemo zahvalni na onom što imamo, a kada je pomenula izreku “ko traži, taj i nađe” zainteresovali smo se kako je izgledalo njeno “nalaženje” Gospodina pravog.

‒ Prvi deo rečenice je: “Ko traži, taj i nađe”. Drugi glasi: “Ali, to što je našao može da bude pogrešno”. Svaka žena, kad se zaljubi, misli da je baš to onaj pravi, ali kad se zaljubi na brzinu, uglavnom se ispostavi da je – pogrešan. Znamo da ljubav nije samo zaljubljenost i zanesenost, već da su tri stepenika iznad prijateljstvo i poverenje. Našla sam ono što sam tražila u trenutku kad sam od toga u potpunosti odustala. Život zna i lepo da te iznenadi. Nikada nigde nisam žurila, a ispostavilo se da su me i pogrešni potezi vodili ka pravoj stvari. Instinkt, koji obično opisujemo kao unutrašnji glas, često ućutkujemo, a morali bismo da ga saslušamo.

Posle skoro tri godine provedene sa izabranikom Dariom, Jelena objašnjava koliko je za emotivnu vezu važno da partneri imaju svoj prostor, ali tako organizovan da ne narušava onaj zajednički.

‒ Super je što ja mogu da sedim i čitam knjigu, on gleda film sa slušalicama, a niko nema potrebu da ode u drugu sobu. Bude nam baš lepo što smo oboje tu. Na svetu ne postoje dve osobe koje imaju identičan ritam, ali kada je prisutan osećaj o kome pričam, ako nastane praznina kad on nije tu, sve je taman kako treba.