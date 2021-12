Poput hotela sa 5 zvezdica: Zavirili smo u luksuzni stan Jelene Gavrilović koji deli sa dečkom Dariom (foto)

Stan Jelene Gavrilović ostavlja bez daha

Glumica Jelena Gavrilović i njen emotivni partner, sa kojim je u vezi tri godine, još nisu otišli kod matičara, ali o njihovoj želji da ostare zajedno najbolje govori podatak da su zajedno kupili stan, u koji su se proletos uselili.

Stan se nalazi u elitnom naselju Beograd na vodi, koje već sada važi za modernu verziju Bežanijske kose, gde su svojevremeno dom pronašle mnoge poznate ličnosti.

U neposrednom komšiluku Jelene i njenog dečka Daria su brojni glumci i pevači, ali verujemo da su oni prilikom izbora idealne nekretnine akcenat stavili na blizinu reke, divno uređeno šetalište, tržni centar nadomak stana...

Par je prethodno živeo u ništa manje luksuznom naselju „West“, na Novom Beogradu, gde su imali sve pomenute pogodnosti, s tim što su tamo bili podstanari.

Lepa glumica, koja nerado govori o privatnom životu, nije previše raspoložena ni za predstavljanje životnog prostora, ali je sa pratiocima na „Instagramu“ ipak podelila nekoliko fotografija.

Prvi utisak je da je sve prilagođeno čuvenoj devizi: „Dome, slatki dome“. Udobna ugodna garnitura „opremljena“ je toplim ćebetom, a Jeleni su na dohvat ruke omiljene knjige, kao i zanimljiva podna lampa boje starog zlata.

Stan Jelene Gavrilović krasi fotelja neobično plave boje koja je našla idealno mesto u dnevnom boravku. Naravno, ispred televizora.

U spavaćoj sobi zastupljen je minimalizam: bračni krevet, dekorativno ogledalo na zidu, a u prvom planu su prozori koji se prostiru s jednog na drugi kraj prostorije.

Uzgred rečeno, Jelenin izabranik Dario, za koga bi mnoge žene rekle da je top frajer, zaposlen je u jednom lancu prodavnica sportske opreme, gde ima visoku poziciju.

‒ Znam da sam srela čoveka svog života. Znam da je on taj jer me čini boljom. Zbog njega sam napredovala, zbog njega sam se promenila, zbog njega sagledavam stvari mnogo bolje. On je tu u senci, a zapravo osećam da je moje sunce. Ne zaklanjam ja njega, već on mene obasjava ‒ poručila je Jelena, u romantičnom duhu, u intervjuu koji je dala za magazin „Story“.