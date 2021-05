Sada nam je jasno zašto ga je skrivala: Dečko Jelene Gavrilović je samo takav frajer (foto)

Dečko Jelene Gavrilović omiljena je tema za ćaskanje kada se spomene ime popularne glumice. Čime li ju je osvojio, da li je zgodan, kako izgledaju zajedno, samo su neka od pitanja na koja javnost i Jelenini brojni fanovi žele odgovore. Iako nije od onih žena koje svoju jaču polovinu bukvalno skrivaju, glumica se veoma retko pojavljuje sa dečkom Dariom na javnim mestima, a na društvenim mrežama zajedničkih fotografija skoro i da nema. Sada nam je jasno i zbog čega...

Dečko Jelene Gavrilović, sa kojim je u vezi tri godine, frajer je koga bi skoro svaka žena poželela. Uspešan, zgodan, pametan, ali, na Jeleninu sreću ‒ samo njen.

„Moja ljubav, moja srodna duša“, zaljubljeno je napisala glumica pored najnovije fotografije sa dečkom. Malo je reći koliko su lep par.

Dečko Jelene Gavrilović je njena sreća

Jelenin jedini san je, kako je nedavno rekla za HELLO!, da bude srećna. Ostvario se, jer radi ono što voli i živi sa muškarcem koga voli. Smatra da bi uvek trebalo da budemo zahvalni na onom što imamo, a kada je pomenula izreku „ko traži, taj i nađe“, zainteresovali smo se kako je izgledalo njeno „nalaženje“ Gospodina pravog.

‒ Prvi deo rečenice je: „Ko traži, taj i nađe“. Drugi glasi: „Ali, to što je našao može da bude pogrešno“. Svaka žena, kad se zaljubi, misli da je baš to onaj pravi, ali kad se zaljubi na brzinu, uglavnom se ispostavi da je – pogrešan. Znamo da ljubav nije samo zaljubljenost i zanesenost, već da su tri stepenika iznad prijateljstvo i poverenje. Našla sam ono što sam tražila u trenutku kad sam od toga u potpunosti odustala. Život zna i lepo da te iznenadi. Nikada nigde nisam žurila, a ispostavilo se da su me i pogrešni potezi vodili ka pravoj stvari. Instinkt, koji obično opisujemo kao unutrašnji glas, često ućutkujemo, a morali bismo da ga saslušamo ‒ mudro je zaključila Jelena.