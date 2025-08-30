Ovo je omiljeni parfem Slobode Mićalović, celo pozorište miriše na nju kada se pojavi

Omiljeni parfem Slobode Mićalović odaje počast lepoti, ženstvenosti i eleganciji. Savršeno ide uz prirodni šarm i ostavlja snažan utisak. Jelena Jovanov

Mirisne note koje obožava popularna glumica odiše zavodljivo i sofisticirano. Gornja nota sačinjena je od narandže, bergamota i grejpfruta, srednja od jasmina, ruže i irisa, dok neodoljivu baznu notu čine pačuli, vanila i beli mošus.

U pitanju je naravno Chanel Coco Mademoiselle koji je predstavljen 2001. godine kao moderna interpretacija klasičnog Chanel mirisa.

Kreirao ga je legendarni parfimer Žak Polž, pronašavši inspiraciju u Koko Šanel, ikoni stila i nezavisnosti.

Omiljeni parfem Slobode Mićalović oboažava i Svetlana Ceca Ražnatović.

- Iako sam do sada lansirala dva parfema, omiljeni su mi oni kuće Chanel. Najčešće stavljam Coco Mademoiselle - otkrila je folk diva svojevremeno za domaće medije.









