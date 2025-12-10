Manikir za decembar koji će privući novac i uspeh

Manikir za decembar i 5 TOP boja

Decembar je period hitnih rokova, očajničkih pokušaja da se uskoči u poslednji vagon i uspe sve da završi pre kraja godine. U ovom metežu želite samo jedno - da pronađete čarobni štapić, lampu duha ili zlatnu ribicu da više nikada ne razmišljate o poslu. Šta ako vam kažemo da postoji malo verovatnija alternativa svim ovim fantastičnim atributima - manikir za novac. marigo20 iStock Getty Images Plus

1. Smaragd (Emerald)

Smaragd je prepoznat kao savršena boja novca meseca decembra. Veruje se da će ova boja u mesecu decembru postati pravi magnet za finansije i pomoći će vam da se izborite sa svim materijalnim poteškoćama. Na vama je da li verujete u to ili ne. Ali nema sumnje da smaragdna nijansa na noktima izgleda skupo i luksuzno.

2. Čokoladna boja

Ako vas je nekako ova nijansa prošla u jesen, obratite pažnju na nju u decembru. Braon manikir je relevantan u bilo kojoj sezoni. Pored toga, tamna čokoladna nijansa savršeno se uklapa u koncept „tihog luksuza” - izgleda skupo, ali ne i bleštavo.

3. Snežno savršena

Bela je klasika za sva godišnja doba. I zimi i leti, mnoge devojke preferiraju je pri izboru nijanse za manikir. Lako ih je razumeti, jer je bela boja čistoće i lakoće.

Glavna prednost ovog manikira je i njegova praktičnost. Čini se da je to tajna uspeha. Nemoguće je pronaći boju koja se ne slaže sa belom. A ako želite da malo razblažite suzdržani manikir i dodate malo kreativnosti, možete je kombinovati sa apsolutno bilo kojim dizajnom.

4. Tamnosiva

Siva je veoma raznovrsna i praktična boja. Prilično je neutralna, ali nije tako jednostavna. Duboke tamne nijanse uvek izgledaju elegantno, samo želite da ih gledate dugo i pažljivo.

Istovremeno, sivi manikir ne privlači nepotrebnu pažnju i ne izgleda vulgarno ili prkosno. I, što je najvažnije, harmonično ide uz gotovo svaki izgled.

5. Ljubičasta

Praktičnost je, naravno, dobra, ali ponekad je potrebno dodati i svetle boje u život. Čini se da ljubičasta personifikuje luksuz i bogatstvo, posebno njene tamne nijanse - šljiva ili patlidžan.

Inače, boja „italijanska šljiva” uvrštena je u izbor najmodernijih boja za jesen i zimu 2024/2025. prema Pantoneu, prenosi ruski portal Marie Claire.

Dakle, takav manikir ne samo da će doneti finansijsko blagostanje već će dodati i malo stila.





