Manikir za decembar koji će privući novac i uspeh

Manikir za decembar i 5 TOP boja
Decembar je period hitnih rokova, očajničkih pokušaja da se uskoči u poslednji vagon i uspe sve da završi pre kraja godine. U ovom metežu želite samo jedno - da pronađete čarobni štapić, lampu duha ili zlatnu ribicu da više nikada ne razmišljate o poslu. Šta ako vam kažemo da postoji malo verovatnija alternativa svim ovim fantastičnim atributima - manikir za novac.
1. Smaragd (Emerald)
Smaragd je prepoznat kao savršena boja novca meseca decembra. Veruje se da će ova boja u mesecu decembru postati pravi magnet za finansije i pomoći će vam da se izborite sa svim materijalnim poteškoćama. Na vama je da li verujete u to ili ne. Ali nema sumnje da smaragdna nijansa na noktima izgleda skupo i luksuzno.
Pročitajte: Jesenji manikir Anastasije Gudelj nije za svačiji ukus
2. Čokoladna boja
Ako vas je nekako ova nijansa prošla u jesen, obratite pažnju na nju u decembru. Braon manikir je relevantan u bilo kojoj sezoni. Pored toga, tamna čokoladna nijansa savršeno se uklapa u koncept „tihog luksuza” - izgleda skupo, ali ne i bleštavo.
3. Snežno savršena
Bela je klasika za sva godišnja doba. I zimi i leti, mnoge devojke preferiraju je pri izboru nijanse za manikir. Lako ih je razumeti, jer je bela boja čistoće i lakoće.
Glavna prednost ovog manikira je i njegova praktičnost. Čini se da je to tajna uspeha. Nemoguće je pronaći boju koja se ne slaže sa belom. A ako želite da malo razblažite suzdržani manikir i dodate malo kreativnosti, možete je kombinovati sa apsolutno bilo kojim dizajnom.
4. Tamnosiva
Siva je veoma raznovrsna i praktična boja. Prilično je neutralna, ali nije tako jednostavna. Duboke tamne nijanse uvek izgledaju elegantno, samo želite da ih gledate dugo i pažljivo.
Istovremeno, sivi manikir ne privlači nepotrebnu pažnju i ne izgleda vulgarno ili prkosno. I, što je najvažnije, harmonično ide uz gotovo svaki izgled.
5. Ljubičasta
Praktičnost je, naravno, dobra, ali ponekad je potrebno dodati i svetle boje u život. Čini se da ljubičasta personifikuje luksuz i bogatstvo, posebno njene tamne nijanse - šljiva ili patlidžan.
Inače, boja „italijanska šljiva” uvrštena je u izbor najmodernijih boja za jesen i zimu 2024/2025. prema Pantoneu, prenosi ruski portal Marie Claire.
Dakle, takav manikir ne samo da će doneti finansijsko blagostanje već će dodati i malo stila.
Pročitajte još
Manikir za decembar koji će privući novac i uspeh
Manikir za decembar koji će privući novac i uspeh u vaš dom
10/12/2025Saznajte više
Ovo je omiljeni parfem Danijele Dimitrovske, pravi je izbor za svako godišnje doba
Omiljeni parfem Danijele Dimitrovske miriše na vanilu
02/12/2025Saznajte više
Parfem vaših baka se vratio u modu, nota koja osvaja
Parfem vaših baka se vratio u modu, note koje osvajaju, od lavande do ruže
02/12/2025Saznajte više
Pet najboljih parfema u Srbiji
26/11/2025Saznajte više
Kejt Midlton konačno otkrila šta se krije iza njene plave kose
Kejt Midlton se nije farbala, stručnjaci sve otkrili
24/11/2025Saznajte više
Sad i zvanično: Ovo je najbolji ženski parfem ikada
Najbolji ženski parfem ikada je Black Opium
23/11/2025Saznajte više
Komentari (0)