Ovo je Cecin omiljeni parfem, verna mu je godinama

Ovo je Cecin omiljeni parfem, verna mu je godinama

Autor: | 25/08/2025

Cecin omiljeni parfem mnogi od vas, takođe, obožavaju. Prvo jer je savršen, drugo što ima notu prefinjenosti.

Zanimljivo je da nije nov, već je tržitštu preko dve decenije, što je dokaz da pevačica voli dobre, proverene stvari, i što je najvažnije ne menja ih tako brzo. 

Gornja nota Cecinog omiljenog parfema sačinjena je od narandže, bergamota i grejpfruta, srednja od jasmina, ruže i irisa, dok neodoljivu baznu notu čine pačuli, vanila i beli mošus. 

U pitanju je naravno Chanel Coco Mademoiselle koji je predstavljen 2001. godine kao moderna interpretacija klasičnog Chanel mirisa.

Kreirao ga je legendarni parfimer Žak Polž, pronašavši inspiraciju u Koko Šanel, ikoni stila i nezavisnosti.

- Iako sam do sada lansirala dva parfema, omiljeni su mi oni kuće Chanel. Najčešće stavljam Coco Mademoiselle - rekla je pre nekoliko godina Ceca za domaće medije.

Cecin omiljeni parfem izuzetno se dopada i njenoj koleginici Nataši Bekvalac

 

