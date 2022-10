Strogo čuvana tajna: Marijana Mateus ponovo postala baka, ćerka Dajana milijarderu rodila još jedno dete

Ćerka Marijane Mateus i Miodraga Kostića, Dajana, u aprilu 2016. godine udala se za Damira Ahmetova na spektakularnoj ceremoniji u elitnom londonskom hotelu „Dorčester“. Njegov otac Rinat Ahmetov jedan je od najbogatijih Ukrajinaca i zauzima zavidno mesto na čuvenoj Forbsovoj listi. Između ostalog, poseduje finansijsku i industrijsku holding-kompaniju koja uspešno posluje dve decenije, a čini je više od sto firmi iz oblasti energetike, bankarstva, osiguranja, telekomunikacija i nekretnina. Vlasnik je i nekoliko rudnika, banke, fudbalskog kluba „Šahtjor"...

Ukrajinski biznismen nedavno je dao intervju švajcarskom magazinu „Le Temps“, u kojem je, između ostalog, pričao i o deci. Pored sina Damira (34) ima i Almira (25), a obojica su se školovala u Švajcarskoj. Stariji sin u toj zemlji živi sa porodicom i poseduje dva imanja. Kako je Ahmetov otkrio, Damir je suprugu i upoznao u Švajcarskoj, dok su oboje bili u elitnom internatu. Posle studija preselili su se u Englesku, gde su se venčali i dobili ćerku. No, izgleda da je devojčica u međuvremenu dobila društvo za igru.

‒ Moji sinovi rođeni su u Donjecku, ali su studirali u Švajcarskoj. Tamo je Damir sreo Dajanu i u toj zemlji danas žive sa decom, mojim unucima. Često ih posećujem.

Pošto gospodin Ahmetov pominje „unuke“, u množini, logično bi bilo zaključiti da Dajana i Damir nemaju samo jedno dete. A kako se, u prevodu sa ruskog sajta koji je preneo ovaj intervju, govori o unucima, a ne o unukama, to bi trebalo da znači da je mladi par posle ćerke dobio i sina. No, zvanične informacije o novom članu porodice Ahmetov do sada nisu dospele u javnost.