Skijanje dobija svoj beauty momenat: Lilly otvara make-up studio na Kopaoniku

Autor: | 05/12/2025

Nova ski sezona na Kopaoniku donosi i potpuno novo iskustvo za sve ljubitelje zimskih sportova, ali i kvalitetne nege. Lilly Drogerie po prvi put predstavlja Lilly make-up studio na snegu, jedinstvenu postavku koja će biti otvorena za sve posetioce planine do 1. aprila 2026. godine.

Zvanično otvaranje je u subotu 6. decembra, uz nastup poznatog DJ-a Marka Nastića, koji će dodatno obogatiti atmosferu početka nove zimske sezone.

Na jednoj od najposećenijih lokacija Kopaonika, u Dolini sportova, Lilly make-up studio pružiće priliku skijašima, borderima i svim posetiocima da otkriju širok izbor renomiranih make-up i skincare brendova, isprobaju najnovije proizvode i dobiju profesionalnu uslugu šminkanja. Make-up umetnici će prilagoditi šminku skijaškoj opremi, vremenskim uslovima i individualnom stilu svakog posetioca, od prirodnog dnevnog sjaja do upečatljivog planinskog look-a.

Pored šminkanja, poseban fokus biće na pravilnoj zaštiti kože tokom zimskih meseci, uz praktične savete o hidrataciji, zaštiti od vetra, hladnoće i UV zračenja koje je na planini posebno intenzivno.

Za sve koji žele da postanu deo ove nesvakidašnje „beauty i ski“ stanice, Lilly je pripremio i dodatno iznenađenje - vaučere od 15 do 30 odsto popusta za kupovinu proizvoda brendova zastupljenih u studiju.

Ova inovativna postavka omogućava svim posetiocima da, pored zimskih aktivnosti, odvoje trenutak za sebe i svoju kožu, spajajući adrenalinsku stranu planine sa savremenim beauty ritualima.

Tagovi: lilly kompanija lilly lilly drogerie kopaonik lilly make up studio

