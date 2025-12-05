Sestre Gobović objavile singl „Olivera“, uvod u album „Trag večnosti“

Sestre Gobović predstavile su numeru „Olivera“, objavljenu pod okriljem PGP RTS, kroz koju ispisuju poetsku i muzičku posvetu istorijskoj junakinji, najavljujući album „Trag večnosti“ kao svoje najemotivnije i najzrelije izdanje do sada.

Pesma „Olivera“ nadahnuta je pričom o srpskoj princezi Oliveri Lazarević, čiji život je ostavio dubok trag u narodnom predanju. Kroz stihove i melodiju oživljena je priča o žrtvi, dostojanstvu, miru i tihoj snazi, dok savremeni etno aranžman pesmi daje filmsku širinu i emotivni naboj. Spoj lirike Dragana Živanovića i muzike Biljane Obradović, oblikovan kroz aranžman Ninoslava Ademovića, donosi snažnu i nežnu interpretaciju istorijskog narativa. Retkost Digital Studio

- Olivera je jedna od onih priča koje vas pronađu same. Čim smo je prvi put pročitale, osetile smo i težinu i lepotu njenog puta. Trudile smo se da kroz glas prenesemo dostojanstvo, tihu hrabrost i žrtvu koju ova pesma nosi. Nadamo se da će publika osetiti emociju koja nas je vodila dok smo je pevale - poručile su Sestre Gobović.

Spot koji prati numeru, snimljen na Smederevskoj tvrđavi, režirao je Dušan Đelić, koji potpisuje i scenario, fotografiju i montažu. U ulozi Olivere pojavila se Anja Radić, čiji performans dodatno naglašava dramatiku i nežnost priče.

Najavljeni album „Trag večnosti“ prožet je nadahnućem iz života i dela srpskih vladara, princeza, junaka i heroina. Kroz nove numere, Sestre Gobović nastavljaju da istražuju kulturnu i istorijsku baštinu Srbije, stvarajući muziku koja i savremenom slušaocu približava priče koje su oblikovale identitet našeg naroda.

Tokom godina, Sestre Gobović izgradile su prepoznatljiv umetnički identitet koji spaja tradicionalnu muziku, savremene aranžmane i snažnu emocionalnost. Njihove interpretacije odlikuju se autentičnošću, vokalnom harmonijom i istinskim poštovanjem kulturnog nasleđa, zbog čega su postale jedno od najistaknutijih imena savremenog etno zvuka.





