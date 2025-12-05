Vesna Zmijanac primljena u Urgentni centar

Vesna Zmijanac, danas je u popodnevnim časovima stigla u Urgentni centar u pratnji nepoznate žene. Kako pišu domaći mediji, pevačica se prvo javila u privatnoj ustanovi zbog opšte slabosti i malaksalosti.
Pevačica je kontaktirala privatnu ustanovu, a oni su zatim pozvali Hitnu pomoć zbog promena na EKG-u, te su je uputili u Urgentni centar.
Podsetimo, ovo nije prvi put da je Vesna zvala Hitnu pomoć, pa je tako pre nekoliko meseci bila u zdravstvenoj ustanovi, nakon čega se oporavila.
Kako dalje navodi Kurir, pevačica se trenutno dobro oseća, što potvrđuje i smama Vesna:
- Dobro sam. Moram da dolazim na svaka tri meseca i da primim to što treba, sad nisam bila jer sam bila na putu, pa sam došla sad. Umorna sam samo, pa sam oslabila i onda se pogoršalo malo stanje jer sam došla i sa puta - kaže i ističe da je neće zadržati na bolničkom lečenju.
Vesna je i ranije imala kardiovaskularnih problema, te joj je 2023. godine ugrađen bajpas. Nakon zahvata se mesecima oporavljala na Bukulji.
Osim kardiovaskularnih problema, Vesna već gotovo dve decenije bije bitku sa štitnom žlezdom:
- Ja se 15 godina borim sa štitnom žlezdom, ali živim sa tim. Mnoge žene je odstrane, ali ja se plašim operacije. Nemam razloga da idem pod nož jer nije ništa strašno. Kad bih se odlučila na taj korak pre bih pristala da me operišu lekari u Srbiji nego u inostranstvu. Našim doktorima više verujem, nekako su drugarski nastrojeni prema pacijentima - kazala je jednom prilikom Vesna koja nakon lekarskih pretraga puštena iz bolnice.
