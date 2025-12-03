Goran Bregović ekskluzivno u novogodišnjoj noći u Hotelu Grand na Kopaoniku

Spremite se za nesvakidašnji doček Nove godine na vrhu Balkana, uz zvuke truba, ženskih vokala i prepoznatljivih balkanskih melodija Gorana Bregovića, pretvorenih u jedinstveni novogodišnji spektakl u Hotelu Grand
Na najpoznatijoj planini Srbije, u srcu Kopaonika, Hotel Grand priprema novogodišnji spektakl za čitav region. Doček Nove godine uz Gorana Bregovića, u ambijentu planinskog glamura i ekstravagantnog provoda, pomeriće granice nesvakidašnjeg doživljaja. U noći kada se najviši vrh Srbije pretvara u najviši vrh prestiža i zabave, Grand Kopaonik poziva goste iz Srbije i regiona da budu deo ovog jedinstvenog iskustva za pamćenje. Raskoš, komfor, ekskluzivna atmosfera i pogled na planinu stvaraju pozornicu za noć u kojoj je sve podređeno jednom, da Nova godina počne na vrhu, u svakom smislu.
Novogodišnja noć uz Gorana Bregovića donosi posebnu mešavinu balkanskog ritma, filmske magije i emocije koja pokreće. U Grand Event Hallu će njegova jedinstvena, autentična muzika, uz pratnju orkestra, povesti publiku kroz emocijom obogaćene aranžmane, ali i kroz prepoznatljive melodije kultnog benda Bijelo dugme.
Dan kasnije, Milica Pavlović poznata po scenskoj produkciji, snažnom vokalu i plesnim hitovima, energično će nas uvesti u početak 2026. godine. Obe večeri otvara Amsterdam bend sa dinamičnim live programom koji kombinuje najveće domaće i strane hitove.
Pored pažljivo osmišljenog muzičkog spektakla, ekskluzivni paket uključuje ulaznice za obe večeri, kao i gourmet večeru uz vrhunsku uslugu hotela Grand. Sve potrebne informacije dostupne su na zvaničnim kanalima hotela.
Kopaonik, kao magično zimsko odredište, i Hotel Grand, kao sinonim za luksuz i komfor na planini, udružuju se da ponude doček koji pomera granice - Nova godina na vrhu, u svakom smislu.
