Dea Cvetković ima 33 godine i već je uspešnija od oca, Svetozar priznao: Pred njenim znanjem sam frapiran

Svetozar Cvetković je pre tri godine stavio tačku na dugogodišnji brak sa 19 godina mlađom koleginicom Jelenom Đokić sa kojom ima sina Luku i ćerku Klaru. Glumac iz prvog braka sa Dankom ima ćerku Deu. Proslavljeni glumac retko govori o svom privatnom životu, trudeći se da bude poznat isključivo po svojim ulogama.
Njegova najstarija ćerka Dea ima 30 godina i mnogi kažu da podseća na oca, ali ona se ne vodi miran život daleko od svetla reflektora. Od oca je nasledila ljubav prema umetnosti, te se danas uspešno bavi fotografijom.
Ono što se zna jeste da je Dea istoričarka umetnosti i da ima zavidno obrazovanje. Magistrirala je istoriju umetnosti u Beogradu i radi na fakultetu kao asistent. Dramski umetnik poštuje želju svoje najstarije ćerke da svoj život sačuva privatnim.
- Ona živi neki život za koji uopšte ne bi želela da izlazi u javnost, u kojoj sam ja silom prilika. I zato je držim van toga, a sve ono što je njeno, neka bude samo njeno - ispričao je glumac svojevremeno za naš magazin.
Gostujući u jednom podkastu pre nekoliko dana čuveni Cvele govorio je o naslednicima na koje je veoma ponosan, posebno ističući najstariju mezimicu koja danas ima 33 godine i već je uspešnija od oca.
- Bez obzira što mi je prvo dete, ali sa Deom, mojom najstarijom ćerkom mnoge stvari nisam uspeo koje sam želeo, nisam uspeo da izađem u susret. Jednostavno, nisam uspeo, nisam našao put. S jedne strane mi je to jako žao, a sa druge strane mi je strašno drago što je jača od mene i što je, hajde, ako mogu da kažem, to i ona kaže da je pametnija od mene. Ona mnogo više zna od mene, ja sam pred njenim znanjem frapiran - nahvalio je glumac najstariju ćerku.
