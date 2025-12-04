Zimska idila koja se ne propušta: Viceroy Kopaonik

Mali je broj onih među nama koji bi zimu nazvali svojim omiljenim godišnjim dobom. Ali ove godine, uz novu ponudu hotela Viceroy Kopaonik, čak i oni koji se sklanjaju od hladnoće otkriće da je zima njihov najdraži period godine. Ove sezone Kopaonik donosi nešto posebno, nežni miris vatre i žara, toplinu sveća i male rituale koji greju ruke i dušu.

U srcu toga nalazi se The Steak House by Viceroy, novi gastronomski biser koji otvara vrata desetog decembra i već privlači pažnju svih onih koji život doživljavaju kroz hedonizam, lepotu i jedinstvena iskustva. Ambijent, neočekivan za Kopaonik, deluje kao da vas na trenutak teleportuje u najbolje restorane milanske gastro scene. Enterijer u toplim, prefinjenim nijansama, u teksturama drveta i kamena, okupan mekom svetlošću koja pada baš kako treba, stvara atmosferu koja vas obuzima čim zakoračite unutra. Promo

Ukusi prate taj doživljaj. Pažljivo odležani komadi mesa pripremaju se na žaru koji im daje prepoznatljivu dubinu, slojevitost i onu privlačnu kombinaciju dima i slasti zbog koje vreme naizgled staje. Svaki zalogaj je ritual, svaki miris je poziv da ostanete još malo. Odležali kokteli sa rakijom, kao i zaista posebna vinska karta podjednako su zanimljivi, sa najboljim klasicima, ali i ukusima koje se retko mogu pronaći, biranim tako da je svaki gutljaj savršeni nastavak večeri koja ne treba da se završi. Promo

The Steak House by Viceroy je nova destinacija za sve istinske ljubitelje najfinijih stvari u životu. Stvoren za one koji cene atmosferu i dobar razgovor uz čašu vina, to je mesto na kojem se svako veče pretvara u mali, privatni ritual. Ovo nije restoran koji se posećuje usput, već sa namerom. Ovo je restoran koji se, posle prve posete, uvek posećuje iznova.

Kada se završi večera koja mami osmeh i uzdah, ritam se seli u Pique Ski Bar. Tamo signature kokteli, resident DJ i pogled na stazu stvaraju atmosferu u kojoj zima postaje življa i razigranija. Sledećeg jutra, pre izlaska na stazu, za savršenu ravnotežu, tu je The Spa, sa toplim bazenima, snežnim horizontima i masažama i tretmanima koji vraćaju energiju telu i umu. Promo

Sve ovo čini Viceroy Kopaonik mestom koje ove zime ne smete propustiti. Ako postoji samo jedna destinacija koju ove zime stavljate na listu želja - to je Viceroy Kopaonik - jer zima nikada nije izgledala lepše, mirisala bolje i prijala više.





