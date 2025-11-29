Tradicionalno, srpsko: Ovo je omiljeno jelo Novaka Đokovića, ima mnogo mesa

Omiljeno jelo Novaka Đokovića je tradicionalno, srpsko

Mnogo se spekuliše o tome da li je Novak Đoković vegan ili ne. Iako ga većina ljudi među prvima nabraja kada se govori o ljudima koji ne jedu meso, živinu, ribu, jaja, mlečne proizvode i med, niti bilo koje druge proizvode životinjskog porekla. Ishrana je danas mnogo više od pukog izbora, postala je gotovo identitetska oznaka. Vegani, karnivori, fleksitarijanci, svi kao da brane boje svog tabora. Photo by Julian Finney/Getty Images

A gde je u svemu tome zdrav razum? Odgovor na to pitanje pokušao je da da dr Aleksandar Matić u razgovoru sa Ivanom Kosogorom, ističući da ne postoji univerzalna dijeta koja odgovara svima. Posebnu pažnju izazvala je njegova izjava o Novaku Đokoviću, koji više nije vegan.

Na jednom kraju se nalazi gojazan čovek koji jede samo čips i nije ustao iz kreveta, na drugom kraju spektra je Novak Đoković. Ni jedna ni druga krajnost nije dobra za zdravlje, čak ni Novak Đoković - rekao je dr Matić i objasnio razlog.

- Novak Đoković tera na crveno, maltretira svoje telo jako. Mi treba da se nađemo na tom spektru, bliže Đokoviću, naravno, ali kada smo tu negde, za ono što je nama potrebno, mi možemo da nađemo ono što nam je dobro i mentalno.

Krajnosti često nisu dobre za psihu, a i psiha predstavlja deo zdravlja. Ljudi to često zaboravljaju. Mi čak i ako se hranimo skroz ispravno, da ništa loše ne unosimo, to može da bude opterećujuće za psihu i samim tim da ne bude dobro za zdravlje - objasnio je dr Matić. Na kraju, otkrivena je i istina o ishrani najpoznatijeg srpskog sportiste:

- Onda možeš da razmišljaš koji će biti odnos masti i ugljenih hidrata, šta ti najviše odgovara, pa šta ti najviše odgovara pre i posle treninga, pred spavanje, pa šta možeš da uneseš od antioksidanasa i na kraju dođeš do Novaka Đokovića. On nije vegan, u priči sam sa njegovim timom. Jedno vreme je bio. Novak ne jede meso, ali jede ribu - rekao je dr Aleksandar Matić. Photo by Lintao Zhang/Getty Images

A sada je između redova otkriveno i koje je to omiljeno jelo Novaka Đokovića. Naime, najbolji teniser svih vremena je odgovorio jednom novinaru na duhovito pitanje u svom šarmantnom stilu. Novinar ga je presreo na ulici pitavši ga kada bi njegov posao kojim se bavi morao da predstavi kao hranu, koje bi to jelo bilo.

Iako je nekoliko sekundi razmišljao, Novak je jasno odgovorio da bi to bila sarma. Što znači, da on obožava tradicionalno srpsko jelo baš kao što obožava i sport u kojem je nepobediv i nenadmašiv.





