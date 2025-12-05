Posle Holivuda ekipa novog Avatara stiže u Evropu, treći film kod nas u bioskopima od 18. decembra

Nakon svetske premijere koja je održana u Dolbi teatru u Holivudu tokom vikenda, ekipa predstojećeg zimskog hita "Avatar: Vatra i pepeo" započela je svoju evropsku turneju, s prvom stanicom u Parizu. Da bi obeležili tu priliku akteri nastavka čuvene franšize među kojima su za ovu priliku bili Zoe Saldana, Sem Vortington, Sigurni Viver, kao i sam sineasta Džejms Kameron, fotografisali su se ispred kultne građevina, Ajfelovog tornja najavljujući u francuskoj prestonici spektakl. The Disney Studios

Film Avatar: Vatra i pepeo smešta nas u dobro poznato okruženje bujnog sveta planete Pandora koju nastenjuju bića egozitčog izgleda, sa dominantno plavom bojom. I ovaj put Kameron stvalja fokus na narod poznat kao Na'vi, oblikujući ga brojnim plemenima različitim kulturama.

Prvi film u neverovatno uspešnoj franšizi "Avatar" premijerno je prikazan 2009. godine, oduševljavajući tada svojim originalnim, izmišljenim svetom, fanove širom sveta, motivišući neke da i po nekoliko puta odu u bioskop kako bi pogledali veliki, za to vreme jedinstven 3D hit.

Pogledajte galeriju Avatar: Vatra i pepeo

Planetarni uspeh filma pozicionirao ga je na prvom mestu liste kao ostavrenje sa najvećom zaradom svih vremena, a usledilo je i nekoliko nominacija za nagradu Oskar, od kojih su tri i osvojena, među kojima je i zlatna statua za najbolje specijalne efekte. Prvi "Avatar" nagrađen je i sa prestižnim Zlatnim globusom za najbolji igrani film kao i za najboljeg reditelja.



Trinaest godina kasnije, 2022. Kameron je izašao i sa svojim drugim delom filma, premijerno prikazujući "Avatar Put vode", sa ubedljivim nastavkom priče voljenih likova. Da je nastavak franšize rado prihvaćen i kod nas govori i činjenica da ga je u domaćim bioskopima pogledalo skoro 290.000 gledalaca.

Pogledajte galeriju Avatar: Vatra i pepeo stiže i kod nas











Stana Luković The Disney Studios

Producenti 20th Century studija navode da kao i svi Kamronovi filmovi o najpoznatijim plavim bičima, tako i "Avatar Vatra i pepeo" sadrži sve što gledaoci očekuju od filma, a to su uzbudljiva akcija i grandiozan spektakl, nezaboravni likovi i duboke veze, a što je najvažnije priča će inspirisati gledaoce širom sveta.