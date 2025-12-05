Horoskop za 5. decembar: Strelac sebe stavlja na prvo mesto, Vodolija pakuje kofere

Horoskop za 5. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Novi dogadđaji mogu da poremete Vaš odnos sa bližom okolinom. Preispitajte svoju emotivnu vezu sa jednom dragom osobom.

Posao:

Suviše ste zaokupljeni ambicijama, tako da ne primećujete nove događaje koji brinu Vašu okolinu. Sve ima svoju cenu.

Zdravlje:

Prijaće Vam psihofizička relaksacija.

Bik

Ljubav:

Ukoliko Vam je stalo da ulepšate odnos sa voljenom osobom, nema potrebe da postavljate pogrešna pitanja i provokativne situacije.

Posao:

Plan koji uporno pokušavate da ostvarite u krugu saradnika ne predstavlja najbolje rešenje. Stoga, nemojte zatvarati oči pred činjenicama.

Zdravlje:

Važno je da neko uživa u Vašem prisustvu i da se raduje Vašim idejama.

Blizanci

Rak

Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što Vas neko uhvati na »delu« ili Vas iznenadi.Posao:Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Potrudite se da završite započete poslove.Zdravlje:Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.

Ljubav:

Nemojte dozvoliti da se nepotrebno sukobljavate sa voljenom osobom. Odgovorite na nečije »signale« ili na emotivnu poruku.

Posao:

Interesuju Vas neke skrivene informacije. Stalo Vam je da se dokazujete kroz različite izazove i u neobičnim situacijama.

Zdravlje:

Potrebno je da poboljšate koncentraciju.

Lav

Ljubav:

Budite promišljeni i uzdržani pred bliskom osobom. Pažljivije analizirajte partnera, kako biste odgonetnuli deo skrivenih poruka.

Posao:

Izbegavajte preterano eksponiranje u društvu saradnika. Potrebno je da smislite rezervnu varijantu, jer uvek postoji faktor iznenađenja.

Zdravlje:

Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.

Devica

Vaga

Nema razloga da »emotivno ucenjujete« voljenu osobu, na takav način samo postižete suprotan efekat.Posao:Važno je da odaberete ulogu koja odgovara Vašem interesovanju i posao koji donosi materijalnu korist.Zdravlje:Slobodno prihvatite izazove koji Vas podstiču na kreativno izražavanje.

Ljubav:

Ako su Vaša osećanja u skladu sa glasom razuma postupite po svojoj savesti, bez detaljnih objašnjenja i osećanja krivice.

Posao:

Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok i posledicu, važno je da ispunite svoje redovne obaveze.

Zdravlje:

Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, prijaće Vam više vitamina.

Škorpija

Ljubav:

Nečija poruka može da se tumači na različite načine, a za Vas je »istinito« ono što Vam je drago da čujete.

Posao:

Budite razumni, trenutni neuspeh treba da Vas motiviše na dodatnu upornost ili na želju za prevazilaženje ličnih slabosti.

Zdravlje:

Važno je da uskladite misli i osećanja.



Strelac

Jarac

Ne želite da propustite iznenadnu priliku za emotivno zbližavanje. Odgovorite na nečije »signale« ili na ljubavnu poruku.Posao:Privlače Vas veliki izazovi ili mogućnost da oprobate svoje sposobnosti pod neobičnim uslovima.Zdravlje:Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Ljubav:

Ponekad u ljubavnom odnosu priželjkujete više nego što je moguće, ali nema razloga da se žalite na voljenu osobu. Prihvatite ono što dobijate.

Posao:

Okolina pozitivno reaguje na Vaše ideje i neko Vas podstiče na aktivnu ulogu ili na dodatno stvaralaštvo. Sačuvajte poslovne interese.

Zdravlje:

Obratite pažnju na snove.

Vodolija

Ljubav:

Važno je da pravilno odgovorite na nečija pitanja. Iznenadite svog partnera na način koji prija zajedničkim potrebama i ukusu.

Posao:

Vaši saradnici imaju različito mišljenje o rešavanju zajedničkog problema. Potrebno je da osmislite dobar plan.

Zdravlje:

Izbegavajte situacije koje Vas previše iscrpljuju, opustite se.

Ribe

Napravili ste određene propuste u susretu sa bliskom osobom. Stoga, osećate grižu savesti i nelagodnost.Posao:Važno je da neko odobrava Vas način razmišljanja i da Vas podstiče na kreativno izražavanje u poslovnoj saradnji.Zdravlje:Potrebno je da se rasteretite od napornih obaveza.