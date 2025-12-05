Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 5. decembar: Strelac sebe stavlja na prvo mesto, Vodolija pakuje kofere

05/12/2025

Horoskop za 5. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: 
Novi dogadđaji mogu da poremete Vaš odnos sa bližom okolinom. Preispitajte svoju emotivnu vezu sa jednom dragom osobom.
Posao:
Suviše ste zaokupljeni ambicijama, tako da ne primećujete nove događaje koji brinu Vašu okolinu. Sve ima svoju cenu.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihofizička relaksacija.

Bik

Ljubav:
Ukoliko Vam je stalo da ulepšate odnos sa voljenom osobom, nema potrebe da postavljate pogrešna pitanja i provokativne situacije.
Posao:
Plan koji uporno pokušavate da ostvarite u krugu saradnika ne predstavlja najbolje rešenje. Stoga, nemojte zatvarati oči pred činjenicama.
Zdravlje:
Važno je da neko uživa u Vašem prisustvu i da se raduje Vašim idejama.

Blizanci

Ljubav:

Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što Vas neko uhvati na »delu« ili Vas iznenadi.
Posao:
Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Potrudite se da završite započete poslove.
Zdravlje:
Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.

Rak

Ljubav:
Nemojte dozvoliti da se nepotrebno sukobljavate sa voljenom osobom. Odgovorite na nečije »signale« ili na emotivnu poruku.
Posao:
Interesuju Vas neke skrivene informacije. Stalo Vam je da se dokazujete kroz različite izazove i u neobičnim situacijama.
Zdravlje:
Potrebno je da poboljšate koncentraciju.

Lav

Ljubav:
Budite promišljeni i uzdržani pred bliskom osobom. Pažljivije analizirajte partnera, kako biste odgonetnuli deo skrivenih poruka.
Posao:
Izbegavajte preterano eksponiranje u društvu saradnika. Potrebno je da smislite rezervnu varijantu, jer uvek postoji faktor iznenađenja.
Zdravlje:
Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.

Devica 

Ljubav: 

Nema razloga da »emotivno ucenjujete« voljenu osobu, na takav način samo postižete suprotan efekat.
Posao:
Važno je da odaberete ulogu koja odgovara Vašem interesovanju i posao koji donosi materijalnu korist.
Zdravlje:
Slobodno prihvatite izazove koji Vas podstiču na kreativno izražavanje.

Vaga

Ljubav:
Ako su Vaša osećanja u skladu sa glasom razuma postupite po svojoj savesti, bez detaljnih objašnjenja i osećanja krivice.
Posao:
Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok i posledicu, važno je da ispunite svoje redovne obaveze.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, prijaće Vam više vitamina.

Škorpija 

Ljubav:
Nečija poruka može da se tumači na različite načine, a za Vas je »istinito« ono što Vam je drago da čujete.
Posao:
Budite razumni, trenutni neuspeh treba da Vas motiviše na dodatnu upornost ili na želju za prevazilaženje ličnih slabosti.
Zdravlje:
Važno je da uskladite misli i osećanja.
 

Strelac 

Ljubav:

Ne želite da propustite iznenadnu priliku za emotivno zbližavanje. Odgovorite na nečije »signale« ili na ljubavnu poruku.
Posao:
Privlače Vas veliki izazovi ili mogućnost da oprobate svoje sposobnosti pod neobičnim uslovima.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Jarac 

Ljubav:
Ponekad u ljubavnom odnosu priželjkujete više nego što je moguće, ali nema razloga da se žalite na voljenu osobu. Prihvatite ono što dobijate.
Posao:
Okolina pozitivno reaguje na Vaše ideje i neko Vas podstiče na aktivnu ulogu ili na dodatno stvaralaštvo. Sačuvajte poslovne interese.
Zdravlje:
Obratite pažnju na snove.

Vodolija 

Ljubav: 
Važno je da pravilno odgovorite na nečija pitanja. Iznenadite svog partnera na način koji prija zajedničkim potrebama i ukusu.
Posao:
Vaši saradnici imaju različito mišljenje o rešavanju zajedničkog problema. Potrebno je da osmislite dobar plan.
Zdravlje:
Izbegavajte situacije koje Vas previše iscrpljuju, opustite se.

Ribe 

Ljubav:

Napravili ste određene propuste u susretu sa bliskom osobom. Stoga, osećate grižu savesti i nelagodnost.
Posao:
Važno je da neko odobrava Vas način razmišljanja i da Vas podstiče na kreativno izražavanje u poslovnoj saradnji.
Zdravlje:
Potrebno je da se rasteretite od napornih obaveza.

Horoskop za 5. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook



