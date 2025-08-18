Lilly festival nege kose, sniženje do -30% od 18. do 31. avgusta

Hteli mi to ili ne, avgust polako ulazi u svoju završnicu. I dok se većina dama fokusira na to da im ten bude što duže preplanuo, veoma često tek sa dolaskom jeseni shvate da sunce, vetar i ona prelepa morska so, nimalo nisu bili blagi prema njihovoj kosi.

Zato, Lilly misli za vas! Lepa kosa odraz je zdravlja, higijene i stila svake žene. Zato je sada idealan trenutak da osvežite svoju rutinu uz vrhunske proizvode za negu kose po sniženim cenama! Lilly festival nege kose kreće! Od 18. do 31. avgusta iskoristite letnju akciju – popuste do čak 30% na šampone, regeneratore, maske i ostale proizvode iz Lilly asortimana!

Želite intenzivno crnu boju kose, koja se presijava najtamnijim tonom, bez crvenkastog odsjaja? Baš ovih dana Faro farbom za kosu 1.0 „Magično crna” snižena je čak - 30%!

Zašto birati između intenzivne boje i nege kada možete imati oboje? Faro farba "Magično crna" donosi savršeno prekrivanje sedih uz bogatu kombinaciju ulja masline, avokada i badema, koja neguju svaku vlas. Jednostavan komplet za primenu kod kuće čini farbanje bezbednim, a jasno istaknuta obaveza testa osetljivosti pre upotrebe garantuje mir i poverenje.

Zadovoljni ste svojom bojom, ali vas muči ona dosadna perut? Ne brinite, Lilly festival nege kose Vichy Dercos Anti - Dandruff Šampon protiv peruti donosi u nikad povoljnijoj ceni od svega 1.669,99 dinara

Uz ovaj šampon zaboravićete na perut već nakon prvog pranja i to zahvaljujući moćnoj kombinaciji disulfida selena i salicilne kiseline. Njegova kremasta tekstura i prijatan miris pretvaraju negu kose u pravi ritual zadovoljstva, a sistem tretman‑održavanje održava rezultat i do četiri nedelje. Formulisan za nežno, ali efikasno delovanje, ovaj šampon je idealan saveznik u vraćanju ravnoteže vlasištu i zdravlju kose.

Lilly promo

I to nije sve. Ono najslađe ostavili smo za sam kraj. Mirišljava, prelepa i što je najvažnije izuzetno efektivna Velnea maska za oporavak suve i oštećene kose 500ml za samo 269,99 dinara. Upravo je ona to što je potrebno vašoj kosi posle izlaganja suncu, vetru i morskoj soli. Savršena kombinacija snažnih ulja masline i pšeničnih klica, bez silikona, koja u svega 5 minuta transformiše lomljive vlasi u zdrav, gladak i negovan izgled koji možete ponovo zavoleti.

Lilly festival kose traje do 31. avgusta, zato ne propustite priliku da svojim vlasima pružite negu koju zaslužuju – i to po ceni koju ćete obožavati!










