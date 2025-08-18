Lilly festival nege kose, sniženje do -30% od 18. do 31. avgusta

Hteli mi to ili ne, avgust polako ulazi u svoju završnicu. I dok se većina dama fokusira na to da im ten bude što duže preplanuo, veoma često tek sa dolaskom jeseni shvate da sunce, vetar i ona prelepa morska so, nimalo nisu bili blagi prema njihovoj kosi.
Zato, Lilly misli za vas! Lepa kosa odraz je zdravlja, higijene i stila svake žene. Zato je sada idealan trenutak da osvežite svoju rutinu uz vrhunske proizvode za negu kose po sniženim cenama! Lilly festival nege kose kreće! Od 18. do 31. avgusta iskoristite letnju akciju – popuste do čak 30% na šampone, regeneratore, maske i ostale proizvode iz Lilly asortimana!
Želite intenzivno crnu boju kose, koja se presijava najtamnijim tonom, bez crvenkastog odsjaja? Baš ovih dana Faro farbom za kosu 1.0 „Magično crna” snižena je čak - 30%!
Zašto birati između intenzivne boje i nege kada možete imati oboje? Faro farba "Magično crna" donosi savršeno prekrivanje sedih uz bogatu kombinaciju ulja masline, avokada i badema, koja neguju svaku vlas. Jednostavan komplet za primenu kod kuće čini farbanje bezbednim, a jasno istaknuta obaveza testa osetljivosti pre upotrebe garantuje mir i poverenje.
Zadovoljni ste svojom bojom, ali vas muči ona dosadna perut? Ne brinite, Lilly festival nege kose Vichy Dercos Anti - Dandruff Šampon protiv peruti donosi u nikad povoljnijoj ceni od svega 1.669,99 dinara
Uz ovaj šampon zaboravićete na perut već nakon prvog pranja i to zahvaljujući moćnoj kombinaciji disulfida selena i salicilne kiseline. Njegova kremasta tekstura i prijatan miris pretvaraju negu kose u pravi ritual zadovoljstva, a sistem tretman‑održavanje održava rezultat i do četiri nedelje. Formulisan za nežno, ali efikasno delovanje, ovaj šampon je idealan saveznik u vraćanju ravnoteže vlasištu i zdravlju kose.
I to nije sve. Ono najslađe ostavili smo za sam kraj. Mirišljava, prelepa i što je najvažnije izuzetno efektivna Velnea maska za oporavak suve i oštećene kose 500ml za samo 269,99 dinara. Upravo je ona to što je potrebno vašoj kosi posle izlaganja suncu, vetru i morskoj soli. Savršena kombinacija snažnih ulja masline i pšeničnih klica, bez silikona, koja u svega 5 minuta transformiše lomljive vlasi u zdrav, gladak i negovan izgled koji možete ponovo zavoleti.
Lilly festival kose traje do 31. avgusta, zato ne propustite priliku da svojim vlasima pružite negu koju zaslužuju – i to po ceni koju ćete obožavati!
Slične Vesti
Lilly Drogerie donose popuste koji će osunčati svaki dan!
Kompanija Lilly Drogerie obeležila je početak akcije popusta na sunčanu kozmetiku događajem u saradnji sa brendom Eucerin
02/06/2023Saznajte više
Kompanija Lilly Drogerie se sprema za leto uz popuste do 40 odsto na proizvode za zaštitu od sunca!
Kompanija Lilly Drogerie je obeležila početak velike akcije popusta na proizvode za zaštitu od sunca, u okviru koje potrošače očekuju sniženja do čak 40%
20/06/2025Saznajte više
U Lilly drogerijama popust do čak 30 odsto na sve za negu kose!
Svi koji posete Lilly prodavnice i online shop, do 30. aprila imaju popust do 30 odsto na sve za negu kose
04/04/2025Saznajte više
Zablistaj uz Lilly: Savršene trepavice, usne i ten u samo par koraka!
Lilly drogerije mesto za proizvode koji podstiču vašu lepotu
03/04/2025Saznajte više
U Lilly drogerijama popust do čak 50% na sve parfeme i toaletne vode!
Svi parfemi i toaletne vode u Lilly drogerijama i na online shop-u sniženi su do 16. marta
07/03/2025Saznajte više
Lilly drogerie slave Loyalty rođendan i daju popuste za vernost!
Lilly drogerie slave Loyalty rođendan i daju popuste za vernost
06/09/2024Saznajte više
Lilly Drogerie donose velike popuste: Za savršenu negu kose u letnjim danima i do 30 odsto manje
Lilly Drogerie donose velike popuste
06/08/2024Saznajte više
Lilly Drogerie zajedno sa potrošačima proslavljaju 20 godina poslovanja!
Lilly Drogerie 20 godina u Srbiji
13/09/2023Saznajte više
Pročitajte još
Maslinovo ulje za negu koriste i svetske zvezde: Gvinet Paltrou i Bijonse otkrivaju kućnu beauty rutinu
Maslinovo ulje za negu koriste svetske zvezde, tajna besprekorne kože Gvinet Paltrou i Bijonse
08/08/2025Saznajte više
Kućni manikir Kejt Midlton preko noći postao hit, na gel lak mnoge dame više ni ne pomišljaju
Kućni manikir Kejt Midlton je sveden i uklopiv uz svaku odevnu kombinaciju
03/08/2025Saznajte više
Od 1. septembra zabrana gel lakova! Što ste radile nokte, radile ste
Od 1. septembra ove godine, Evropska unija uvodi zabranu upotrebe kozmetičkih proizvoda koji sadrže TPO supstancu
30/07/2025Saznajte više
Arijana Mihajlović ošišala dugu kosu, uz fotografiju poručila: Nova ja
Arijana Mihajlović ovog leta odlučila se na drastičnu promenu imidža, pa je svoju dugu i bujnu kosu ošišala i javnosti pokazala kako sada izgleda
30/07/2025Saznajte više
Zbog ove maske kosa Lidije Vukićević je sjajna i zdrava, potrebna su samo 2 sastojka
Lidija Vukićević neguje kosu prirodnim sastojcima
14/07/2025Saznajte više
Letnji festival nege tela u Lilly drogerijama: Popust na sve za negu tela do -30%
Festival nege tela u Lilly drogerijama
14/07/2025Saznajte više
Komentari (0)