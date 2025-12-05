Nekadašnja košrakašica i manekenka, a danas uspešna poslovna žena Nataša Vukoje primer je da žena ako želi, zaista može sve. Danas je mama dvoje dece, ćerke Đurđe i sina Luke, učiteljica Kundalini joge, trener ličnog razvoja i vodi radionice, meditacije i online programe posvećene ličnom rastu i isceljenju.

Njen Instagram profil prati preko 100.000 pratilaca, i poznata je po svom iskrenom stavu i britkom jeziku. Ne voli da robuje trendovima, da nameće ni sebi ni drugima pravila po kojim većina igra. Obožava svoj život na španskom ostrvu i ne bi ga menjala ni za šta na svetu. Sudbina je tu dovela zahvaljujući njenoj rođenoj sestri bliznakinji Jovani, koja ju je upoznala sa čovekom njenog života. Ljubav izmežu Nataše i Španca Horhea Mendesa se jednostavno dogodila i sve ostalo je sada već prelepa istorija. Par je 2019. godine dobio sina Luku. Instagram @vukojenatasa

Hrabrosti da život uzme u svoje ruke i menja stvarnost po svojoj meri kako bi pronašla mir, nikada joj nije manjkalo. O tome je iskreno pričala i gostujući kod Ružice Petronijević ovih dana.

- Ima dana kada bih izbacila kroz prozor sve, ali sve! - iskreno je priznala Nataša govoreći o roditeljstvu i tome da danas vlada mišljenje da moraš da budeš 24h vedar, nasmejan uprkos svim obavezama koje kao mama imaš. Youtube Screenshot STUDIO broadcast

- Sutra malo je moguće sve to. Ljudi očuju od mene da bi ja trebalo da sam poletna, pa moj posao, pa ja sam birala muža. Slušaj, moja misija je da ja rascepam taj sistem! To sve kako ste zamislili da neko treba da izgleda i da bude u zenu i da sve to tako... Ja sam došla na ovaj svet da sve to rascepam. Jer to nije realnost i to nije život - poručila je Nataša Vukoje.





