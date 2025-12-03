Završen 12. Japansko-srpski filmski festival (JSFF): Proglašeni pobednici u kratkom i dugom metru

Četvorodnevno izdanje 12. Japansko-srpskog filmskog festivala (JSFF) završeno je u Jugoslovenskoj kinoteci svečanom dodelom nagrada u kratkom i dugom metru, uz prisustvo autora, gostiju iz Japana i Srbije, članova žirija i publike. Milutin Labudović

Ovogodišnji festival održan je pod temom THE NEXT, sa fokusom na nove glasove, savremene filmske tokove i povezivanje japanske i srpske umetničke scene. U programu je prikazano 18 kratkometražnih i 6 dugometražnih filmova. Selekciju ovogodišnjeg programa potpisuju Marko Grba Sink, programski direktor Jakša Nikodijević i koprogramski direktor Kazuyuki Kitaki.

Pogledajte galeriju 12. Japansko-srpski filmski festival (JSFF)

U okviru festivala održan je i VODAVODA panel posvećen preprekama i mogućnostima za koprodukciju između Srbije i Japana, koji je privukao veliku pažnju filmskih profesionalaca i publike.

Direktorka festivala Jovana Stević istakla je na ceremoniji zatvaranja da je JSFF i ove godine otvoren u saradnji sa Ambasadom Japana u Republici Srbiji i revijom japanskih filmova, čime je dodatno naglašena važnost širenja kulturnih uticaja i zajedničkog delovanja dveju zemalja. Baberya.media

DOBITNICI NAGRADA — KRATKI FILM

Žiri za kratkometražne filmove, u sastavu Aleksandre Lazarovski, Jovane Jovičić i Takayanagija Akihira, dodelio je sledeće nagrade:

• Najbolji kratki film: Ding Dong Ditch (Japan, režija: Chavo)

• Najbolji japanski kratki film: A Recipe for a Cat Ghost (Japan, režija: Saki Haruo)

• Najbolji srpski kratki film: Tarik (Srbija, režija: Adem Tutić)

• Special Mention: Yellow Mashi Mashi Rhapsody (Japan, režija: Masahiro Saito) i Sunset Time (Srbija, režija: Ognjen Petković)

NAGRADE — DUGOMETRAŽNI FILMOVI

Žiri dugometražnog programa (u sastavu Jadran Malkovich, Masahiro Saito i Saki Haruo) dodelio je:

• Nikola Stojanović Legacy Award: Yukiko a.k.a (Japan, režija: Naoya Kusaba)

• JSFF Grand Prix – najbolji dugometražni film: Vetre, pričaj sa mnom (Srbija, režija: Stefan Đorđević)

Festival je svečano zatvoren projekcijom filma “Yukiko a.k.a”, koji na autentičan način otvara temu japanske rep scene i identiteta mladih umetnika u savremenom Japanu.

Organizatori su se zahvalili svim partnerima, sponzorima, autorima, žiriju i publici, kao i volonterima na njihovoj posvećenosti.

Posebna zahvalnost upućena je Jugoslovenskoj kinoteci, koja festival podržava više od decenije.





