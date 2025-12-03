Humanitarni novogodišnji događaj da decu Prihvatilišta

Agencija Fabrika i ove godine organizuje tradicionalni humanitarni novogodišnji modni događaj za decu Prihvatilišta, koji će biti održan 14. decembra u 19 časova, u hotelu Metropol Palace, sala „Nikola Tesla“. Veče će biti ispunjeno poklonima, osmesima i najtoplijom novogodišnjom atmosferom.
Deca Prihvatilišta već tradicionalno, još od 2011. godine, šalju svoja pisma i crteže Deda Mrazu na adresu Fabrike, a svako od njih u pismu otkriva i ko je njegova omiljena javna ličnost koju bi želeli da upoznaju. Njihove želje biće i ispunjene: dvadesetak poznatih ličnosti uručiće deci poklone koje su poželela, dok će najnovije modne kolekcije predstaviti Fashion Company u okviru posebne revije.
Kompanija Fashion Company dodatno će ulepšati praznike darujući mališanima 156 modela Replay farmerki – omiljenog komada garderobe dece širom sveta.
Humanost, moda, radost i nada biće u centru ovog posebnog decembarskog događaja, posvećenog deci koja zaslužuju najlepši početak praznične sezone.
