Humanitarni novogodišnji događaj da decu Prihvatilišta

Agencija Fabrika i ove godine organizuje tradicionalni humanitarni novogodišnji modni događaj za decu Prihvatilišta, koji će biti održan 14. decembra u 19 časova, u hotelu Metropol Palace, sala „Nikola Tesla“. Veče će biti ispunjeno poklonima, osmesima i najtoplijom novogodišnjom atmosferom. Mitar Mitrović

Deca Prihvatilišta već tradicionalno, još od 2011. godine, šalju svoja pisma i crteže Deda Mrazu na adresu Fabrike, a svako od njih u pismu otkriva i ko je njegova omiljena javna ličnost koju bi želeli da upoznaju. Njihove želje biće i ispunjene: dvadesetak poznatih ličnosti uručiće deci poklone koje su poželela, dok će najnovije modne kolekcije predstaviti Fashion Company u okviru posebne revije.

Kompanija Fashion Company dodatno će ulepšati praznike darujući mališanima 156 modela Replay farmerki – omiljenog komada garderobe dece širom sveta.

Humanost, moda, radost i nada biće u centru ovog posebnog decembarskog događaja, posvećenog deci koja zaslužuju najlepši početak praznične sezone.

