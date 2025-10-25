Romantično potkrovlje za dvoje u centru Beograda, ovde živi Milan Marić

Stan Milana Marića mesto je gde glumac najviše voli da provodi vreme.

Pored toga što je jedan od najuspešnijih glumaca mlađe generacije, Milan Marić slovi i za najvećeg zavodnika naše glumačke scene, te je javnost posebno zainteresovana za njegov privatni život budući da ga on vešto krije i godinama brižljivo čuva samo za sebe. Fashion company

Nakon što je uplovio u emotivnu vezu sa Miom Bjelogrlić, on je probudio još veće interesovanje, posebno pripadnica nežnijeg pola koje ne mogu ostati ravnodušne na njegovu pojavu, te svaki segment svog života koji otkrije putem društvenih mreža, privuče izuzetnu pažnju.

Nije čest slučaj da se glumac odluči na ovakav potez, pa se samim tim svaka njegova objava i fotografija do detalja analiziraju i komentarišu, a ovog puta na tapetu je dom Milana Marića u koji se on vraća nakon, brojnim obavezama, ispunjenog dana. Fashion company

Rano je glumac poželeo da se osamostali i napusti porodični dom, te je sebi obezbedio od pogleda izolovan stan koji je opremio veoma moderno, te je očigledno da se dosta pozabavio uređenjem, a nije isključeno da se oko detalja dogovarao sa prelepom Bjelinom ćerkom.

Da preferira minimalistički stil jasno nam je nakon što je objavio delić prostora u kojem najčešće boravi, pa smo tako saznali da dom Milana Marića ima veoma prostrani dnevni boravak spojen sa trpezarijom kojima draž daju pažljivo birani komadi nameštaja.

Fashion company

Tu je velika, siva garnitura, a na tabure-stočiću sveže pripremljena šoljica espresa, idealna za početak novog radnog dana.

Kada je o enterijeru reč, Milan je ili fan minimalizma ili svoj životni prostor još nije u potpunosti opremio. U prvom planu vidimo kauč, a sivoj garnituri pripada i stočić, koji je u trenutku slikanja bio „ukrašen“ šoljicom kafe. Dalje u uglu je veći sto, trpezarijski. Mesto je tiho i izolovano, idealno za zaljubljeni mladi par. Možda nam Milan uskoro otkrije još neki detalj iz njegovog potkrovlja... Instagram

Suncem okupanoj dnevnoj sobi posebnu atmosferu daju kosi prozori koji imaju savršen pogled na nebo, te nesumnjivo zaljubljeni par u svom ljubavnom gnezdu na potkrovlju i čarobnom ambijentu posebno uživa noću.

Stan Milana Marića zaista odaje utisak udobnosti i topline, a budući da je sve pod konac sređeno i pedantno, mnogi su pomislili da se Mia već uselila kod njega, te uz glumca vodi računa o tome da sve uvek bude na svom mestu. Instagram





