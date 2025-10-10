Klavir, moderan nameštaj i zid u staklu: Ovde su odrasle Mila i Vera Ćetković, porodični dom u srcu prestonice FOTO

Dom Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića je oaza mira glumačkog para
Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković deceniju i po uživaju u skladnom braku, a kruna njihove ljubavi su ćerke bliznakinje Vera i Mila koje su tek nedavno, diskretno i s povodom, počele da se pojavljuju u javnosti.
Glumački par privatni život ne eksponira u javnosti, pa je mnoge iznenadilo kada se na društvenim mrežama pojavio snimak Slobode za klavirom, dok se u pozadini čuju Vera i Mila koje pevaju. Svakako su imale od koga da naslede umetnički gen.
Osim lepe glumice koju smo prvi put videli u kućnom izdanju, ukazala nam se i jedinstvena prilika da zavirimo u njen dom.
Enterijerom dominiraju prirodne boje, stan je ispunjen svetlošću i sobnim biljkama, a ceo jedan zid je u staklu.
Budući da važe za porodične ljude privržene tradiciji, dom Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića posebna je priča u vreme velikih praznika kao što je predstojeći Uskrs.
Iako žive u Beogradu, Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković svaki slobodan trenutak provode u Čortanovcima, gde su pre nekoliko godina kupili imanje na kome su izgradili udobnu vikendicu.
S obzirom da se kuća nalazi na samom obodu Dunava, fenomenalan pogled je zagarantovan, a svež vazduh i netaknuta priroda garantuju preko potreban mir.
Pročitajte Sloboda Mićalović otkrila ono što su svi naslućivali - Dragani je učinjena ogromna nepravda zbog mene
Meštani idiličnog sremskog mesta su u razgovoru sa novinarima koji su ih obišli otkrili da popularni glumački par često dolazi u punom sastavu, zajedno sa ćerkama, a društvo im pravi i umiljati kućni ljubimac.
Slične Vesti
Klavir, moderan nameštaj i zid u staklu: Zavirite u beogradski dom Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića FOTO
Dom Slobode i Vojina je oaza mira glumačkog para
12/04/2023Saznajte više
Skriveni raj Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića: Zavirite u vikendicu iz snova na obali Dunava
Vikendica Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića u Čortanovcima je više od kuće
10/05/2025Saznajte više
Ovo je Slobodina oaza mira nakon incidenta: Klavir, moderan nameštaj i zid u staklu
Dom Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića je oaza mira glumačkog para
26/11/2024Saznajte više
Pročitajte još
Klavir, moderan nameštaj i zid u staklu: Ovde su odrasle Mila i Vera Ćetković, porodični dom u srcu prestonice FOTO
Dom Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića je oaza mira glumačkog para
10/10/2025Saznajte više
Yasmin Levy ponovo u Novom Sadu: Magija world music zvuka u Srpskom narodnom pozorištu 4. decembra
Yasmin Levy ponovo u Novom Sadu - Magija world music zvuka u Srpskom narodnom pozorištu 4. decembra
10/10/2025Saznajte više
Poznati hrvatski voditelj 14 godina se bori sa depresijom: Pokušavao sam i da vežbam kada je baš loše, ali ne pomaže, onda moraš da uzmeš...
Poznati hrvatski voditelj godina se bori sa depresijom
10/10/2025Saznajte više
Melina se iselila, a Haris je u ovom luksuzu na Senjaku ostao sam, dnevna soba sva u mermeru, na zidu fotografija
Dom Harisa i Meline Džinović građen je godinama, ipak tu sreću nisu pronašli
09/10/2025Saznajte više
Ples koji je ujedinio Balkan: Poznati par Mileusnić – Karić doneo istoriju na Zlatiboru
WDSF Balkansko prvenstvo u solo disciplinama
08/10/2025Saznajte više
„Festival ruskog filma – Srbija 2025." - Besplatne filmske projekcije za decu i odrasle
Festival ruskog filma – Srbija 2025.
08/10/2025Saznajte više
Komentari (0)