Klavir, moderan nameštaj i zid u staklu: Ovde su odrasle Mila i Vera Ćetković, porodični dom u srcu prestonice FOTO

Dom Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića je oaza mira glumačkog para

Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković deceniju i po uživaju u skladnom braku, a kruna njihove ljubavi su ćerke bliznakinje Vera i Mila koje su tek nedavno, diskretno i s povodom, počele da se pojavljuju u javnosti. Boško Karanović

Glumački par privatni život ne eksponira u javnosti, pa je mnoge iznenadilo kada se na društvenim mrežama pojavio snimak Slobode za klavirom, dok se u pozadini čuju Vera i Mila koje pevaju. Svakako su imale od koga da naslede umetnički gen.

Osim lepe glumice koju smo prvi put videli u kućnom izdanju, ukazala nam se i jedinstvena prilika da zavirimo u njen dom.

Enterijerom dominiraju prirodne boje, stan je ispunjen svetlošću i sobnim biljkama, a ceo jedan zid je u staklu.

Budući da važe za porodične ljude privržene tradiciji, dom Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića posebna je priča u vreme velikih praznika kao što je predstojeći Uskrs.

Iako žive u Beogradu, Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković svaki slobodan trenutak provode u Čortanovcima, gde su pre nekoliko godina kupili imanje na kome su izgradili udobnu vikendicu.

S obzirom da se kuća nalazi na samom obodu Dunava, fenomenalan pogled je zagarantovan, a svež vazduh i netaknuta priroda garantuju preko potreban mir.

Meštani idiličnog sremskog mesta su u razgovoru sa novinarima koji su ih obišli otkrili da popularni glumački par često dolazi u punom sastavu, zajedno sa ćerkama, a društvo im pravi i umiljati kućni ljubimac.

