CARMINA BURANA MUZIČKI DOGAĐAJ GODINE U SAVA CENTRU

Plava dvorana Sava Centra 9. oktobra 2025. godine postaje epicentar muzičke magije kada će, po prvi put nakon obnove zdanja, na velikoj sceni biti izvedeno remek-delo Karla Orfa - čuvena Carmina Burana. Publika će imati priliku da uživa u najpopularnijem vokalno-instrumentalnom delu umetničke muzike svih vremena, u interpretaciji više stotina vrhunskih muzičara pod dirigentskim vođstvom maestra Bojana Suđića.

Ovo je prvi put nakon obnove Sava Centra da će na velikoj sceni Plave dvorane zazvučati moćni tonovi Carmine Burane, jednog od najznačajnijih dela svetske muzičke literature. Merin Smailagić

Pored Carmine Burane, koncertni program obuhvata i odlomak iz „Ohridske legende“ Stevana Hristića, jednog od bisera srpske umetničke muzike, kao i veličanstveni „Slovenski marš“ Petra Iljiča Čajkovskog.

„Ovo će biti događaj koji povezuje snagu muzičkog izraza, vrhunsku umetničku interpretaciju i posebnu emociju koju donosi povratak ovako velikog dela na scenu Sava Centra. Publika će doživeti jedinstveno muzičko iskustvo koje se pamti“, istakao je maestro Bojan Suđić.

Ne propustite priliku da budete deo ove muzičke magije i na vreme obezbedite vaše ulaznice putem servisa Ticket Vision i na linku Tickets | CARMINA BURANA - BOJAN SUĐIĆ.

9. oktobar 2025. - 20 časova

