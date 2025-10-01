CARMINA BURANA - MUZIČKI DOGAĐAJ GODINE U SAVA CENTRU

Plava dvorana Sava Centra 9. oktobra postaje epicentar muzičke magije kada će, pod dirigentskom palicom maestra Bojana Suđića, biti izvedeno remek-delo Karla Orfa - čuvena Carmina Burana.

Publiku očekuje spektakl u kome učestvuje više od 300 izvođača: Srpska filharmonija, umetnički ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“, akademski hor „Obilić“, dečiji horovi Kulturnog centra Beograd i Hora RTS-a, uz soliste – primadonu Bukureštanske opere Kristinu Oltejan, baritona Jaku Mihelača iz Berlinske štads opere i tenora Marka Živkovića. Merin Smailagić

Program koncerta, osim Carmine Burane, obuhvata i odlomak iz „Ohridske legende“ Stevana Hristića, kao i veličanstveni „Slovenski marš“ Petra Iljiča Čajkovskog.

„Ovo će biti događaj koji povezuje snagu muzičkog izraza, vrhunsku umetničku interpretaciju i posebnu emociju koju donosi povratak ovako velikog dela na scenu Sava Centra. Publika će doživeti jedinstveno muzičko iskustvo koje se pamti“, istakao je maestro Bojan Suđić.

Podsetio je i na istorijski trenutak iz 2003. godine, kada je prvi put dirigovao Carminom Buranom u Sava Centru: „Tada je na sceni bilo preko 600 mladih ljudi. Mnogi od njih su kasnije postali profesionalni muzičari i mislim da je taj događaj mnogima promenio život. Bilo je to jedno vizionarsko iskustvo koje i danas nosi posebnu težinu“.

Govoreći o snazi horskog pevanja, Suđić je naglasio: „U horu se stvara jedinstveno osećanje pripadnosti – čovek se stopi sa drugima u jedno telo i to je razlog zašto su horovi toliko popularni u svetu. To osećanje zajedništva i moći muzike ne može se ničim zameniti“.

Petar Vujanić

„Carmina Burana poseduje posebnu ritmičku i melodijsku strukturu koja direktno prodire u svest i u dušu, kako izvođača tako i publike – to je tajna njene neprolazne popularnosti“, dodao je maestro.

Carmina Burana je novi projekat u organizaciji novoosnovane Srpske filharmonije, koju su na temeljima ostvarenja Festivalskog ansambla Virtuozi pokrenuli maestro Suđić i Milutin Nikolić. Novogodišnji koncert Srpske filharmonije u Sava Centru snažno je odjeknuo u javnosti, a sa nestrpljenjem se očekuje i ove godine.

Ne propustite priliku da budete deo ove muzičke svečanosti i obezbedite vaše ulaznice na vreme putem servisa Ticket Vision i tickets.rs na linku https://tickets.rs/event/carmina_burana_bojan_sudic_21504.









